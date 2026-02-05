イーライフが支援する生協170万世帯の「教え合い」の場、パルシステム組合員専用コミュニティ『パルモ！』が本格稼働開始

株式会社イーライフ

対話型マーケティングの実践を通じて企業のブランドづくりを支援する株式会社イーライフ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原 誠一郎、以下「イーライフ」)は、約170万世帯の組合員（2025年3月現在）が加入するパルシステム生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、理事長：渋澤 温之、以下「パルシステム」）の組合員専用コミュニティサイト『パルモ！』における戦略立案からサイト構築、運用までを包括的に支援しています。

本コミュニティは、イーライフが提供する統合デジタル・マーケティング・プラットフォーム「eLife Community Suite」を活用しており、2025年9月からの先行公開を経て、このたび、2026年1月より本格稼働を開始しました。

URL：https://community.pal-system.co.jp/

■『パルモ！』開設の背景と目的

WEB注文や置き配など、組合員の利用スタイルが非対面型へと広がるなかで、これまで大切にしてきた生協の原点である「人と人との助け合い」、組合員同士のつながりづくりや、組合員の声をどのように集め商品やサービスに活かしていくかが課題となっていました。

こうした背景を受け、組合員同士が知恵や声をオンライン上で共有できる新たな場として開設したのが『パルモ！』です。『パルモ！』は、パルシステムが大切にしてきた「教え合い」の文化を、オンライン上でさらに広げていくことを目的としています。

サイト内では、商品やくらしの工夫を共有し合うだけでなく、アンケートや地域活動への参加も可能となっており、組合員同士の交流と共創を通じた価値創出を目指しています。

■『パルモ！』の主なコーナー

トークルーム

お気に入りのパルシステム商品や、日常のちょっとしたくらしの工夫などを、組合員同士で教え合える交流の場です。

きかせて voice

商品やサービスに関するアンケートやリクエストを通じて組合員の声を集め、新商品開発やサービス改善に活かします。

from パルシステム

新着ニュースやおトクなキャンペーンなど、パルシステムからの最新情報を発信します。

地域 information

パルシステムのあるくらしをもっと楽しく。ご利用の生協ごとのイベントやキャンペーン情報をお届けします。

■パルシステムご担当者様のコメント

パルシステム生活協同組合連合会 広報本部 広報企画部広報コミュニケーション課 副主任 吉田 恵氏

パルシステムは創立以来、組合員の声を大切にしながら、商品開発や環境活動に取り組む生活協同組合として発展してきました。

このたび『パルモ！』の開設によって、組合員同士のつながりを深め、教え合いの文化をオンライン上で育めるようになりました。商品やサービスの改善はもちろん、生活協同組合ならではの新たな価値をともに創り出していけることを期待しています。

■パルシステム生活協同組合連合会について

「パルシステム生活協同組合連合会」は、各都県で活動する地域生協とパルシステム共済生活協同組合連合会が加入する連合会組織です。

生協の原点である「人と人との助け合い」を大切にし、パルシステムグループの会員生協や子会社とともに、食を中心とした商品供給事業、共済・保険事業、福祉事業、電力事業など、くらしに寄り添った事業を展開しています。

組織概要

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿

代表理事 理事長：渋澤 温之

URL：https://www.pal-system.co.jp/

■株式会社イーライフについて

イーライフは、創業以来、消費財メーカーから大手小売りなど業界の垣根を超え、様々な角度から企業とパートナーである消費者を繋ぐ対話型マーケティングを実現し続けてきました。企業とパートナーとの対話と協業を実践し、コミュニティを「つくること」ではなく「育て、事業に還元すること」を重視。PRM（Partner Relationship Management）の全体戦略立案から運営支援、プラットフォーム開発までを一貫して行っています。

これまでのマーケティング支援実績は国内外で1,300以上にのぼり、大手企業のグローバルD2C事業に加え、顧客基盤構築、コミュニティ構築、SNS運営等も数多く支援しています。

会社概要

代表取締役CEO：藤原 誠一郎

設立：1999年9月

資本金：4.2億円（資本剰余金含む）

社員：51名 その他 SOHOスタッフ約1,400名（2025年9月現在）

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-21-1 シアターウェスト2階

URL：https://www.elife.co.jp/

■イーライフの統合デジタル・マーケティング・プラットフォーム「eLife Community Suite」について

企業と消費者がインタラクティブコミュニケーションを実現するために必要となるあらゆるFunctionを備えたワンストップソリューションサービスです。本サービスを活用いただくことで、効率的かつ汎用性の高いマーケティング展開が可能となります。なお、本コミュニティサイト『パルモ！』でも採用しています。

サービスに関するお問い合わせ先：https://www.elife.co.jp/contact-service/