3CEから、64％の高水分処方※1でべたつかずさらりと潤う軽やかミストティント「3CE ミスティリップベア」を新発売

ソウル発のクリエイティブメイクアップブランド「3CE」は、ミストのように軽やかなつけ心地で潤うのにべたつかず、みずみずしい半透明カラーで“もとから可愛い唇”に仕立てる「3CE ミスティリップベア」全10色を2026年2月28日(土)より順次ロフトで先行発売、3月14日(土)より順次全国発売いたします。

本品は、64％の高水分処方※1を採用したティントリップです。水のように透き通った半透明カラーで唇へ溶け込むようになじみ、重ねるほどに鮮やかに発色。長時間くすみにくく、自分好みの仕上がりを楽しめます。

■商品発売の背景

ティントリップのお悩みとして挙げられる「乾燥しやすい」「ちょうどよい発色にならない」といったお声に着目。「3CE」史上初、64％の高水分処方※1を採用した、潤うのにべたつかないティントリップの発売に至りました。昨今のトレンドである“やりすぎない”“もとから感”を叶える、半透明カラーを採用。ほどよい発色と自然なツヤが続く、上品な印象の唇に仕上げます。

■商品特長

潤うのにべたつかない。高水分処方※1

「3CE」史上初、64％の高水分処方※1を採用。これまでのティントリップでは体験できなかった※1 、ミストのように軽やかなつけ心地を実現しました。水分量が多いためしっとり潤うのにベタつかない、快適な使用感です。

“ちょうどよい”発色。みずみずしい半透明カラー

たっぷりの水分を含んだ、みずみずしく透き通った半透明カラー。重ねるほどに鮮やかに発色してくすみにくく、自分好みの仕上がりを楽しめます。

3種のケア成分配合。すこやかな唇をキープ

ヒアルロン酸、ビタミンE、パパイヤエキスを配合※2。唇の潤いを守り、乾燥を防ぎます。唇をすこやかな状態に保ちながら、塗りたてのような仕上がりをキープします。

※1 3CEにおいて

※2 ヒアルロン酸Ｎａ、トコフェロール、パパイア果実エキス（保湿成分）

“もとから可愛い唇”を叶える全10色

唇へ溶け込むようになじみ、自然な発色とツヤが続く全10色展開。ベージュからピンク、ブラウン、オレンジまで、なりたい印象にあわせてチョイスできます。

■商品概要

商品名 ：3CE ミスティリップベア

価格 ：2,530円（税込）

色展開 ：全10色

発売日 ：2026年3月14日(土)

（2026年2月28日(土)ロフトにて先行発売）

販売店舗：ロフト、プラザ、アットコスメ、アインズ＆トルぺ、

ショップイン、イオンスタイル、マツモトキヨシ、

ココカラファイン、ハンズ、Qoo10、Amazon、楽天、

アットコスメショッピング、ZOZOTOWN

3CEについて

2018年、ロレアルグループ傘下となった韓国発のメイクアップブランド「3CE」。 韓国初のD2CファッションブランドSTYLENANDA（スタイルナンダ）から誕生し、確かな品質と、繊細なカラーバリエーションや多彩な質感で、トレンドメイクを叶える製品を多数展開。

2024年9月、ブランドイメージを刷新し、日本に再上陸を果たす。 これまで以上に洗練されたプレミアムブランドとして、繊細な色彩と未体験の質感で、纏う人の魅力を最大限に引き出すアイテムを追求。ファッションブランド発祥というDNAを活かし、クリエイティブメイクアップブランドとしてシーズンごとのファッショントレンドをメイクアップで表現し、アジアにおけるカラートレンドを創出する。