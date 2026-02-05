鑑定済みのヴィンテージが揃う！東京・渋谷のBUYMA studioで期間限定イベント「LIMITED VINTAGE POP-UP」を2月12日(木)から開催

株式会社エニグモ

株式会社エニグモ(代表取締役最高経営責任者：須田将啓 本社：東京都港区、東証プライム：証券コード3665)が運営するスペシャルティ・マーケットプレイス「BUYMA(バイマ)」が運営する東京・渋谷のイベントスペース「BUYMA studio SHIBUYA」にて、鑑定済みのヴィンテージアイテムが集う期間限定イベントを開催します。

東京・渋谷のBUYMA studioで、BUYMA公式PRE-OWNEDで取り扱う鑑定済みの中古バッグとアウター、財布などを、特別価格でご購入いただける「LIMITED VINTAGE POP-UP」を開催。

この期間だけのスペシャルプライスで、すべて一点モノ・鑑定済みの安心クオリティ。

オンラインでも同時開催のため、ご自宅からのご購入も可能です。

BUYMA studioでは、写真だけではわからない素材感やサイズ感を実際にご確認いただけます。ご試着もできるので、じっくりお選びください。

気に入ったアイテムは、その場でご購入・お持ち帰りいただけます。

さらに、来場者の方限定でお得なクーポンも配布。

新作アイテムも随時追加予定ですので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

イベント概要

開催期間：2026年2月12日(木)～

※2月12日(木)～2月19日(木)のタイムセール以降も、店頭にて商品をご覧いただけます。

営業日：火曜～土曜営業

※日曜・月曜・祝日休み

営業時間：12時～18時

イベント詳細：https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601

最新情報は公式X(@BUYMA_studio)をご確認ください。

https://x.com/BUYMA_studio

展示ブランド

詳しくはこちら :https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601

BOTTEGA VENETA

CELINE

CHANEL

FENDI

HERMES

HERNO

Jil Sander

LOEWE

MARNI

MM6 Maison Margiela

MONCLER

MOORER

Mackage

Maison Margiela

Max Mara

MiuMiu

PRADA

TATRAS

TOD'S

Valextra

※完売などの状況により、ブランドが変更となる場合がございます。

期間限定タイムセールも開催

展示アイテムを見る :https://www.buyma.com/r/?tag_ids=2454&af=601

2月12日(木)～2月19日(木)まで、イベント会場だけでなく、オンラインでも期間限定タイムセールを開催。

BUYMA studioでのイベントに足を運べないという方も、今だけの特別価格で商品をオンラインでご購入いただけます。

クリアランスセール開催

商品をチェック :https://www.buyma.com/r/?ts=1&tag_ids=2454&af=601

東京・渋谷のBUYMA studioでこれまで展示してきた一部人気アイテムを、

BUYMA会員様限定の特別価格でご提供する「BUYMA studio CLEARANCE SALE」を開催いたします。

日本未上陸ブランドのアウターやSNSでも話題の冬小物を特別価格で手に入れるチャンス！

現品限り・早い者勝ちとなりますので、この機会をお見逃しなく。

開催期間：2026年2月12日(木)～なくなり次第終了

営業日：火曜～土曜営業

※日曜・月曜・祝日休み

営業時間：12時～18時

アクセス

BUYMA studio SHIBUYA

東京都渋谷区神南1丁目9-10 番匠ビル 1階

「渋谷」駅徒歩約8分

「明治神宮前＜原宿＞」駅徒歩約8分

▼Googleマップ

https://maps.app.goo.gl/ruGsVkt5GmHDxjGY9

イベントでのお買い物方法

ご購入にはBUYMAの無料会員登録が必要です。

※銀行振込やコンビニ払いなどの現金決済をご利用の場合は、決済完了後に商品お渡しとなりますのでご了承くださいませ。

BUYMA studioとは

会員登録はこちら :https://www.buyma.com/register/?af=601

BUYMA studioは、これまでデジタルだけに存在していた「BUYMA」をリアルに体験していただけるショールームタイプのイベントスペースです。

海外ファッションやライフスタイルに関する、BUYMAならではのコンテンツをここに集約させ、

全国に発信していくというミッションを「BUYMA studio」という看板に掲げました。

店内では、商品を自由に手に取り試すことができるだけでなく、

ご自身のスマートフォンを近づけて商品情報を読み込み、購入体験をお楽しみいただけます。

今後のイベント情報や展示している商品については公式Xで発信して参りますので、

@BUYMA_studioをフォローの上、チェックしていただけますと幸いです。

https://x.com/BUYMA_studio

【BUYMA(バイマ) 】

https://www.buyma.com/?af=601

BUYMAは、世界185カ国に在住する24万人以上のパーソナルショッパー(出品者)から世界中の魅力的な商品をお得に購入できるこれまでにない新しいスペシャルティ・マーケットプレイスです。会員数は1,185万人を突破、取扱ブランド数は1.9万を超え、日本未上陸ブランド、国内完売アイテムをはじめとした世界中のファッショントレンドアイテムからコスメ、インテリア雑貨まで幅広く揃えております。

【BUYMAのあんしんへの取り組み】

BUYMAでは、業界全体での偽造品・不正商品流通を防止する活動に積極的に取り組んでいます。

その一環として、第三者機関と提携した鑑定サービスをご用意しています。

鑑定料金はBUYMAが負担いたしますので、購入者様は無料でサービスをご利用いただけます。鑑定の結果、万が一本物保証の対象外となった場合は、当社より購入代金を全額返金いたします。

その他にも、BUYMAの補償オプション「あんしんプラス」をご利用の方には、より安心して海外通販をお楽しみいただくための、補償オプションをご用意しています。

▼あんしんプラスについて

https://www.buyma.com/contents/safety/anshin.html?af=601

【BUYMAで活躍するパーソナルショッパーとは】

会員数1,185万人を超える海外通販サイト「BUYMA」内で活躍する、買い物をサポートする日本人スペシャリストを指しております。自分のセンスや感性を活かし最新のトレンド情報をキャッチし、お客様の嗜好に合わせてスタイリングやアイテムを紹介するなど、より一層ショッピングを楽しめるようホスピタリティ溢れるサービスを提供しております。

