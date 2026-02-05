2/17（火）MMDセミナー「ポイント経済圏の最新調査データ勉強会」

MMD研究所セミナー応募はこちらから ▼ :https://mmdlabo.jp/seminar/detail_2517_input.html

楽天やPayPayを中心に語られてきたポイント経済圏ですが、その競争構造は大きな転換点を迎えています。各社の戦略は、単一サービスの利用拡大から、決済・金融・ECなどを横断した「クロスユース」を前提とした経済圏の構築へとシフトしており、表面的なキャンペーン情報だけでは、その実態は見えてきません。

本セミナーでは、MMD研究所の最新調査データをもとに、楽天、PayPay、ドコモ、au、Vポイント、イオンといった主要プレイヤーを横断的に分析します。

具体的には、各経済圏の戦略や構造、そして生活者の定着構造に着目し、競争の全体像を整理します。特に、通信事業の課題を起点にクレジットカード等の「金融」を軸に経済圏強化を進めるドコモや、逆にモバイル事業への投資を継続する楽天など、各社の対照的な戦略についてもデータを交えて解説します。

経済圏競争の本質を理解し、今後の事業戦略や調査・執筆活動に役立つ「新たな視点」を提供いたしますので、ぜひお気軽にご応募ください。

＜今回のセミナー内容＞- ポイント経済圏競争の最新動向- 経済圏戦略における「クロスユース」の実態- 経済圏競争における「金融」の位置づけ- 顧客離脱を防ぐドコモ、通信を強化する楽天の戦略

■主催

MMD研究所

■日程

2/17（火）15:00～16:30（受付14:30～）

■会場

〒107-0052

東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザB1F

ワイム会議室 赤坂スターゲートプラザ

※東京メトロ溜池山王駅 徒歩1分

※Googleマップはこちら(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A0%E8%B2%B8%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4+%E8%B5%A4%E5%9D%82%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6/@35.6712411,139.7390769,16z/data=!3m2!4b1!5s0x60188b85fba8bf77:0xb8ba3125eef8f4d2!4m6!3m5!1s0x60188b7ff19d5ef1:0x2ee4068073c4a5e5!8m2!3d35.6712368!4d139.7416518!16s%2Fg%2F11j2tz9_l_?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)から

■定員

90名

お申込みいただいた皆様へ2/16（月）18時までに当落の結果をお送りいたします。

■申込締切

2/16（月）17時まで

※応募者多数の場合は早期に締め切る可能性があります

■参加費用

無料

セミナー応募はこちらから ▼ :https://mmdlabo.jp/seminar/detail_2517_input.html

＜注意事項＞

・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

・「応募結果のメールが届かない」とご連絡が多くございます。必ず、応募完了後に表示されるメールアドレスの受信設定をお願いいたします。また、使用されているメールソフトやメールアドレス自体のセキュリティが高い場合、迷惑メール扱いで受信されるケースもございます。ご承知おきくださいませ。

・環境依存文字でご登録いただきました方へのご連絡は代替文字にてご連絡することがございます。恐れ入りますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。

【お問い合わせ先】

MMD研究所セミナー事務局 宮路（event@mmdlabo.co.jp）