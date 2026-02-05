国内唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE」開幕に向けたスポーツマンシップ研修会に参加しました

スポーツ総研株式会社

東京ヴェルディレーシングは2026年1月25日（日）、国内で唯一JAF公認のeモータースポーツリーグ「UNIZONE」参戦選手および関係スタッフを対象とした方針説明および研修会に参加いたしました。

本研修会には、UNIZONEに参戦する全チームが現地とオンラインで参加し、2026シーズンの開幕に先駆け、リーグとしての方針共有および選手・スタッフの意識統一を目的として開催されたものです。

- リーグの方針説明

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO） 代表理事 出井 宏明氏より、2026シーズンにおけるリーグ方針についての説明が行われ、モータースポーツ・eモータースポーツをより普及させるために、UNIZONEで魅力的な活動を増やすことを強調しました。

- スポーツマンシップ研修

一般社団法人日本スポーツマンシップ協会 代表理事の中村聡宏氏を講師に迎え、スポーツマンシップ研修を実施しました。スポーツマンシップとは何か、スポーツマンに求められる心構えなどの話をクイズを交えながらお話いただきました。クイズの際には選手同士でコミュニケーションをとりながらリラックスした雰囲気で考える様子が見られました。一方、真剣に話を聞く姿も見受けられて高い意識が感じられました。

- 今後に向けて

東京ヴェルディレーシングでは、選手が安心して競技に集中できる環境づくりを大切にしながら、社会から信頼されるリーグ運営の一翼をになう存在であることを目指しています。単にレースに参戦するだけでなく、研修や人材育成を通じて、eモータースポーツの健全な発展と価値向上に向けた取り組みをリーグ・チーム・選手とともに進めてまいります。

- 一般社団法人日本スポーツマンシップ協会とは

2018年設立。スポーツマンシップを再定義し、その普及・啓発・推進を通してよりよき人を育み、よりよき社会づくりに挑戦しています。スポーツマンシップの語る資格認定制度を展開し、協会公認「スポーツマンシップコーチ」は5年で570人を超え、なおその輪は広がっています（2026年1月末現在）。

- UNIZONEとは

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）によって設立されたeモータースポーツリーグです。このリーグはJAF（日本自動車連盟）から公認を受けており、リーグ2年目となる今年は6チームが参戦しています。北は北海道から南は熊本まで全国各地で熱い戦いが繰り広げられます。