ジョイフル「お店で春の新商品試食会」＆ 「春の新商品試食会＆福岡工場見学ツアー」

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、3月11日（水）・3月12日（木）・3月18日（水）・3月19日（木）に「お店で春の新商品試食会」、3月27日（金）・3月28日（土）には「春の新商品試食会＆福岡工場見学ツアー」を開催いたします。

店舗開催におきましては、各地での開催希望の声を多くいただいていることから、前回の7店舗から全10店舗（１.埼玉県・越谷レイクタウン店／２.愛知県・豊川コロナワールド店／３.兵庫県・加古川店／４.広島県・舟入店／５.山口県・新下関店／６.香川県・三名店／７.福岡県・福岡警固公園前店／８.大分県・大分大手町店／９.熊本県・上熊本店／１０.鹿児島県・鹿児島中央駅前店）での拡大開催となります。

店舗では、春の新商品の試食会、ジョイフル50周年記念ロゴ入りグッズがもらえるクイズ大会を実施。さらに、ジョイフルのお食事券1,000円分・冷凍商品のお土産などもあり、大変お得で盛り沢山の内容です。

また、福岡工場では新商品の試食だけではなく、工場見学、オリジナルパフェ作りの体験イベントをお楽しみいただけ、500円分のお食事券と家庭用冷凍商品のお土産も付いてきます。

各イベントの定員数は、「お店での試食会は1店舗毎に、合計180名（各回60名×3回）」、「福岡工場は合計 360名（60名×3回×2日間）」となります。

参加チケットは2月8日（日）の10時より、「Pass Market（https://passmarket.yahoo.co.jp/） にて、先着での販売となります。イベントやチケット購入方法などの詳細は、下記をご覧ください。

皆さまのご参加を是非お待ちしております！

【お店で春の新商品試食会 詳細】

1. 実施日時と実施店舗：

（1）

＜日時＞2026年3月11日（水）／１.16時～ ２.18時15分～ ３.20時30分～

＜店舗＞１.加古川店（兵庫県）／兵庫県加古川市尾上安田480 ２.舟入店（広島県）／広島県広島市中区舟入川口町12-7 ３.三名店（香川県）／香川県高松市三名町126-1

※参加者は各自会場へお集まりください。

※できる限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。駐車場が満車の際は、恐れ入りますが近隣の有料駐車場をお使いください。

（2）

＜日時＞2026年3月12日（木）／１.16時～ ２.18時15分～ ３.20時30分～

＜店舗＞１.豊川コロナワールド店（愛知県）／愛知県豊川市下長山町上アライ14-1 ２.上熊本店（熊本県）／熊本県熊本市西区上熊本2丁目18番57号 ３.新下関店（山口県）／山口県下関市秋根西町1丁目7-2

※参加者は各自会場へお集まりください。

※豊川コロナワールド店は指定の駐車場がございます。下記の駐車場へお停めください。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。公共交通機関をご利用いただくか、恐れ入りますが近隣の有料駐車場をお使いください。

※できる限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。駐車場が満車の際は、恐れ入りますが近隣の有料駐車場をお使いください。

（3）

＜日時＞2026年3月18日（水）／１.16時～ ２.18時15分～ ３.20時30分～

＜店舗＞１.越谷レイクタウン店（埼玉県）／埼玉県越谷市レイクタウン2丁目2番地5※越谷レイクタウン店（埼玉県）は、1回目（16時～）の実施はございません。 ２.鹿児島中央駅前店（鹿児島県）／鹿児島県鹿児島市中央町18-2

※参加者は各自会場へお集まりください。

※鹿児島中央駅前店の駐車場は、当日ご利用いただけません。

予めご了承いただきますようお願い申し上げます。公共交通機関をご利用いただくか、恐れ入りますが近隣の有料駐車場をお使いください。

※できる限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。駐車場が満車の際は、恐れ入りますが近隣の有料駐車場をお使いください。

（4）

＜日時＞2026年3月19日（木）／１.16時～ ２.18時15分～ ３.20時30分～

＜店舗＞１.大分大手町店（大分県）／大分県大分市大手町3丁目7-15 ２.福岡警固公園前店（福岡県）／福岡県福岡市中央区天神2丁目2番66号

※参加者は各自会場へお集まりください。

※福岡警固公園前店は駐車場はございません。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。公共交通機関をご利用いただくか、恐れ入りますが近隣の有料駐車場をお使いください。

2. 参加費：

1名につき2,500円（税込）

※未就学児は無料ですが料理・特典等はございませんので、必要な方は参加チケットをご購入ください。

3. 定員数：

店舗毎に3回実施、1回につき60名・計180名 ※越谷レイクタウン店（埼玉県）は、1回目（16時～）の実施はございません。

4. 参加申込開始日時：

2026年2月8日（日）10時より ※先着順につき定員になり次第受付終了となります。

5. 申込方法とチケット販売サイト：

下記記載、外部サイトの「PassMarket（パスマーケット）」のページよりお申込みください。

※申込ページの記載事項をよくお読みになってお申込みください。※先着順につき定員になり次第受付終了となります。

★チケット販売ページ 「PassMarket（パスマーケット）」

※お申込には、Yahoo! IDが必要となります。

●3月11日（水）・12日（木）開催分

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02kahai3kvx41.html

●3月18日（水）・19日（木）開催分

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e96fiqmvx41.html

6. 内容（約90分間を予定）：

（1）春の新商品の紹介 （2）新商品の試食 （3）クイズ大会（ノベルティ付）

7. 参加特典（お土産）：

（1）ジョイフルお食事券（紙）1,000円分

（2）家庭用冷凍商品3種（各1個）※公式アプリにてアンケートにご回答いただいた方のみの特典※後日送付

（3）オリジナルデザインジッパーバッグ

【春の新商品試食会＆福岡工場見学ツアー 詳細】

1. 実施日時：

＜日時＞2026年3月27日（金）・3月28日（土）

１.9時～ ２.11時30分～ ３.14時～

2. 場所：

ジョイフル福岡工場・ジョイフルカレッジ／福岡県築上郡築上町大字日奈古186-1

※参加者は各自会場へお集まりください。（送迎専用バスなどはご用意しておりません）

3. 参加費：

1名につき2,500円（税込）

※未就学児は無料ですが料理・特典等はございませんので、必要な方は参加チケットをご購入ください。

4. 定員数：

各回につき60名・2日間合計360名

5. 参加申込開始日時：

2026年2月8日（日）10時より ※先着順につき定員になり次第受付終了となります。

6. 申込方法とチケット販売サイト：

下記記載、外部サイトの「PassMarket（パスマーケット）」のページよりお申込みください。

※申込ページの記載事項をよくお読みになってお申込みください。

※先着順につき定員になり次第受付終了となります。

★チケット販売ページ 「PassMarket（パスマーケット）」

※お申込には、Yahoo! IDが必要となります。

●3月27日（金）・28日（土）開催分

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/028q5a3vivx41.html

7. 内容（約145分間を予定）：

（1）福岡工場見学 （2）春の新商品の紹介 （3）新商品の試食 （4）オリジナルパフェ作り

8. 参加特典（お土産）：

（1）ジョイフルお食事券（紙）500円分

（2）家庭用冷凍商品3種（各1個）※公式アプリにてアンケートにご記入いただいた方のみの特典※後日送付

＜会社概要＞

・会社名 ：株式会社ジョイフル

・本社所在地 ：〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ：穴見 くるみ

・事業内容 ：ファミリーレストラン「ジョイフル」等のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けて参りました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けて参ります。