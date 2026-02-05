～各大学の入試問題を徹底分析！～2026年度 国立大二次試験・私立大入試 解答速報

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、2026年度の国立大二次試験および私立大入試の解答速報を順次Webで公開します。各大学の入試問題の徹底分析に基づき作成した「解答例」「分析コメント」と「入試問題※」を速報として掲載します。

※入試問題は産経newsサイトへリンクします。

■各大学の入試問題に精通した河合塾講師による分析と学習対策のアドバイス

分析を行うのは、各大学の入試に精通した河合塾のプロ講師。難易度や出題傾向の分析に加えて、学習対策のアドバイスについても掲載します。今年度の受験生はもちろんのこと、各大学を志望する高1生・高2生にとっても、早い段階で出題傾向を知り、対策を行うのに役立つ内容です。全国の多くの受験生、高校生の方々にご覧いただきたく、広くご紹介いただきますようお願いいたします。

■スケジュール

2月 ４日（水） 2026年度国立大二次・私立大入試 解答速報サイト公開

2月13日（金） 以降、順次、各大学入試の「解答例」「分析コメント」と「入試問題※」を掲載予定

■解答速報の対象大学

国立大学（前期日程のみ）

東京大学、 京都大学、 北海道大学、 東北大学、 東京科学大学、一橋大学、 名古屋大学、 大阪大学、神戸大学、 広島大学、 九州大学

私立大学

早稲田大学、 慶應義塾大学

※2026年度、Web上で解答速報を予定している大学は上記のみです。上記大学以外の解答速報を行う予定はありません。

■2026年度国立大二次試験・私立大入試 解答速報サイト

https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/honshi/26/