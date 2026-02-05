TBWA HAKUHODOの細田高広と伊藤裕平がMAD STARS 2026の審査員に選出

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、韓国・釜山で開催される国際広告フェスティバル「MAD STARS（Busan International Marketing Advertising Festival）2026」の審査員として、当社のチーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）の細田高広と、Head of Designの伊藤裕平が選出されたことをお知らせします。

MAD STARSは、毎年韓国・釜山で開催される、マーケティング、広告、デジタルコンテンツを対象とした国際的な広告フェスティバルです。世界各国から応募された作品を、多彩なカテゴリーで審査・表彰し、グローバルな視点で優れたクリエイティブを顕彰する場として広く認知されています。

細田は、MAD STARS 2026において、現地・釜山で行われる最終審査ラウンドを担うFinal Juryの一員として審査を務める予定です。さらに、当社のHead of Designである伊藤裕平も、予選審査を担うPrevious Jury（予選審査員）として審査に参加します。

Final Juryとして審査を務める細田は、「MAD（Marketing, Advertising, Digital content）」の名称にちなみつつ、英単語の“mad”にも掛けて、以下のようにコメントしています。

「馬鹿げている。狂っている。 “mad”の意味ですが、今の時代には最高の褒め言葉だと思います。人を心から楽しませ、驚かせ、感動させるのは、常識にとらわれない“MADNESS”だからです。どこまでも賢くなるAIであっても、それを真似することは簡単ではありません。審査を通して、アジアを中心としたMADなアイデアと出会えることを楽しみにしています」

フェスティバルおよび授賞結果の発表は、2026年8月に予定されています。

TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp