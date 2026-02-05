【Bカートアプリストア】受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』が一元管理システム『GoQSystem』とのAPI連携を開始

株式会社Dai

受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』を提供する株式会社Dai(ダイ)(京都市中京区、代表取締役：木脇 和政)は、株式会社GoQSystem(東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治)が提供する一元管理システム『GoQSystem』と『Bカート』のAPI連携の開始と共に、『Bカートアプリストア』への掲載を開始したことをお知らせいたします。

▼ Bカートアプリストア ： https://app.bcart.jp/

▼ 『GoQSystem』アプリストアページ ： https://app.bcart.jp/apps/72

Bカート×GoQSystemの連携概要

1. 複数モールの受注管理を一元化

Bカートだけでなく、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、au PAY マーケットなど、複数のネットショップの受注データを1つの画面で管理できます。

- 各モールの管理画面にログインし直す必要がなくなる- すべての注文を一括で確認・処理でき、見落としや処理漏れを防止- 複数店舗運営の手間を大幅に削減2. 受注処理の自動化による業務効率化

在庫確認、支払方法の確認、サンクスメール送信、配送業者指定などの定型業務を自動化できます。

- 最大100%の受注処理自動化により、手作業を削減- 空いた時間を商品開発や販促活動など、売上アップ施策に充てられる- 送り状発行や納品書出力も一括処理が可能3. 出荷情報の自動同期

GoQSystemで処理した伝票番号と発送日がBカート側へ自動で反映されます。

GoQSystemとは

- Bカートへの出荷情報入力が不要になる- お客様への発送通知が自動化され、顧客満足度が向上- 人的ミスによる誤登録を防止

GoQSystem（ごくーシステム）は、実際の通販運営現場から生まれた「あったらいいな」をカタチにした受注一元管理システムです。

複数モール・複数店舗の受注処理や在庫管理を一元化し、業務の80％以上を自動化。

全サービスで59,000社以上の利用実績を持ち、月額固定料金と手厚いサポート体制により、初めてのシステム導入でも安心してご利用いただけます。

■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/

Bカートとは

『Bカート』（https://bcart.jp/）は運営実績No.1(※日本ネット経済新聞社調べ)の受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォームとして、導入実績2000社超、延べ75万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。本格的なBtoB EC・Web受発注システムが、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。

我々 Bカートは、『はたらくを変える』というミッションのもと、BtoB EC業界の発展に貢献してまいります。

Bカートについて詳しく見る :https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260205