〈オフショット有り〉藤井サチフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』記者会見・サイン本お渡し&握手会【イベントレポート】

『CLASSY.』を中心にモデル、タレント、コメンテーターとしても活躍する藤井サチさん。1月28日（水）に1stフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』が発売されました。発売を記念して1月31日（土）に開催したサイン本お渡し会と発売記念記者会見の様子をお届けします。

【１stフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』発売記念記者会見】

この日は美しいデコルテがのぞく、真っ白なレースワンピースを着て登場。

「写真集でもあり、エッセイ本でもあり、ウェディングブックでもあり、美容本でもあり…いろいろな楽しみ方ができる本に仕上がりました」と語る藤井さん。本人リクエストで多めになったという下着カットだけでなく、約３万字にもわたるインタビュー部分については「ちょっと重い話や私の弱さをたくさん語っています。なので、今幸せ、 楽しい、という人よりは、今悩みを抱えている人にこういう生き方もあるんだなあ、という選択肢を伝えられたら、私が本を出す意味があるのかな、と思っています」と語りました。結婚式に向けての花嫁美容や、スキンケアなどの美容話もたっぷりと収録。夫婦で初の取材を受けたインタビューでは、紆余曲折を経た結婚秘話を掲載しています。

『雨のち、サチ』のタイトルは、辛い過去から”幸”に転じた心の旅路を表現

「”雨のち晴れ”という言葉からインスピレーションを受けました。皆さんもそうだと思うんですけど、生きていると嬉しいことも、辛いこともたくさんあると思います。私は20代に入るまで暗い自分だった自覚があるんですけど、たくさんの人の助けを借りて、”幸”な自分になれたと思います。そういう心の旅路を綴った本でもあるので、”雨のち晴れ”からタイトルを付けました」

モデル歴14年目、「初めて”服を着ないで”撮影しました」ワンピース\23,100(FRAY I.D／FRAY I.Dルミネ新宿2店) ミュール\9,900(RANDA) ネックレス／本人私物 ピアス／スタイリスト私物

初めての本なので「身も心もさらけ出したい！読んだ人に私の見たことのない表情を楽しんでほしい」と撮影に意気込んでいたそう。藤井さんのリクエストで生まれた手ブラのカットでしたが、撮影中、恥ずかしさで顔が真っ赤に…。「チークを入れていない、超天然のほてりをぜひ探してみてください（笑）」

お気に入りのカットは大胆なお尻カット！「コンプレックスだったお尻を逆に育ててみました」

「好きな写真のポイントはヒップの形」と語る藤井さん。「太りやすいから今まで運動するようにしていたんですけど、細く、というよりかは素の自分によせるため、写真についてはメリハリボディを意識して体を作りました。もともとお尻がコンプレックスだったんですけど、活かしてみたらどうなるんだろう？と自分の中では挑戦でした」本を見た時の夫の反応を聞かれると、「完成した本を読んで『めっちゃ頑張ったんだね！』って褒めてくれました」

「本を通して”新しい私”を見つけてほしい」

「紙の本が売れないって言われてしまう時代だと思います。それでも、私を信じてくれて出版を決めてくれてすごく嬉しかったんです。だから、本を発売するために全力で走ろうと決めた。でも、1週間前になると、急に不安になっちゃって…自分の弱いところもインタビューでさらけ出したので、少し重い内容もあるんです。でも、発売日になったら吹っ切れました（笑）。実際にファンの方から『インタビューのところで泣きました』と反響をいただけて、さらけ出してよかったと思います」

【遠方からのファンも多数！大盛況のサイン本お渡し会＆握手会】

サイン本お渡し会&握手会では、熊本や宮城、大阪まで全国各地からファンの方が藤井さんにひと目会うためにお越しくださいました。「結婚おめでとうございます！」「10年前からずっとファンでした」などそれぞれの想いをまっすぐに伝えるファンの皆さん。なかには、以前藤井さんが手がけられたスマホケースや、一緒に撮ったチェキを持ってこられた方も。

２ショット撮影特典付きの券を購入された方々は、思い思いに写真撮影。藤井さん自身もファンの方と一緒にポーズを考えながら楽しんでいる様子で、終始和気藹々とした会となりました。

イベント終了後、サプライズケーキ＆お手紙の登場で涙を流す様子も【オフショット】

イベント終了後、CLASSY.編集部から発売のお祝いでサプライズケーキ＆お手紙をプレゼント。ケーキは本のテーマカラーでもあり藤井さんの一番好きな藤色と、表紙の写真を使ったデザイン。「（ケーキを）皆さんで作ったんですか…？」とぽろぽろ嬉し涙を流す藤井さん。スタッフからの「ケーキ屋さんに作ってもらいました！（笑）」の掛け合いで和やかな雰囲気に包まれました。

藤井さんの1st写真集＆スタイルブック『雨のち、サチ。』は全国の書店で好評発売中。ぜひ、ご覧ください！

【2月7日（土）にオンラインサイン会も開催決定！】

全国から参加可能なオンラインサイン会も開催が決定いたしました。ステッカーやチェキ、個別トークなどオンラインサイン会限定の特典がついてきます。この機会をぜひお見逃しなく！

日時：2026年2月7日（土）19時～

参加方法：記載の注意事項をご確認のうえ、以下のサイトからお申し込みください。

https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=aq1HUzutzN1Z

【イベント特典】

〈1冊券〉１.サイン本（宛名なし）１冊 ２.ステッカー

〈3冊券〉１.宛名入りサイン本１冊＋白本２冊 ２.未公開オフショット動画 ３.サイン無しチェキ

〈5冊券〉１.宛名＆ひと言メッセージ入りサイン本１冊＋白本4冊 ２.未公開オフショット動画 ３.サイン入りチェキ ４.ステッカー ５.１分間個別トーク

【書誌情報】

通常版電子版

書名：藤井サチ1stフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』

税込価格：2,970円

撮影：花盛友里

判型：Ｂ5判ソフト

ページ数：128ページ※電子版は40P増

ISBN：978-4-334-10876-2

発売：光文社

【通常版】

【電子版】※限定40ページ付き

【Profile】

藤井サチ 1997年3月6日生まれ、東京都出身。2012年『Seventeen』でデビュー後『ViVi』を経て、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動するほか、情報番組のコメンテーターなど幅広く活動。YouTubeチャンネル『サッチャンネル』では美容や日々のトレーニング、vlogなどを発信中。2025年には結婚を発表。

撮影／公文一成（光文社写真室）

※イベントレポート写真