ウォーターポイント株式会社、第60回SMTS2026に出展！店舗の「集客と収益」を両立した、ミネラル強炭酸水自販機「ウォーターファクトリー6型シリーズ」を本格販売開始！

ウォーターポイント株式会社

ウォーターポイント株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：小早川 克史、以下「当社」）は、2026年2月18日（水）～20日（金）千葉県・幕張メッセで開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展、2025年4月より販売を開始した新・ミネラル炭酸水自販機「ウォーターファクトリー6型（以下、WF6型）シリーズ」の炭酸水専用タイプ「WF6型」、純粋水（常温）併用タイプ「WF6型＋F」※1、決済機能付き純粋水（常温）併用タイプ「6型＋P」の全3タイプを展示いたします。

製品ページ：https://waterpoint.co.jp/(https://waterpoint.co.jp/)

新・ミネラル強炭酸水自販機「WF6型シリーズ」について

“水”は、生活に欠かせないインフラです。しかしながら、今の日本ではその重要性が十分に認識されず、「“水”は安くて当たり前」と捉えられがちでした。そこで、全国で約3,500台※2以上もの水自動販売機の導入実績を誇るなど、水に関わる様々な事業を展開する当社は、“水”をただ配るだけではなく、本当に価値のある“水”を、無理なく日常的にお届けしたいとの思いから、「美味しさ」「健康」「環境」、そして「防災」の全てを1台で実現し、さらに従来の無料給水による集客モデルから価値ある水を提供しながら集客と収益を両立する、次のステージへと進化した水自販機として、「WF6型シリーズ」を開発しました。

WF6型シリーズは、海水を真水にも変えることが出来るフィルター技術RO膜（逆浸透膜）による不純物の除去＝「水の引き算」と、こだわりの深海ミネラルや炭酸を加えること＝「水の足し算」により、まだ市場に少ない硬水の強炭酸水を含む安心・安全で美味しい5種類の強炭酸水を手頃な価格で提供します。また、ボトルをリユースすることでプラスチックごみの削減に貢献し、さらには防災利用も視野に入れた次世代型の水インフラとしても活躍します。

現在テスト導入を進め、2025年4月に6型（炭酸水専用）を導入した関東地域の店舗様では月の水売上10万円以上を達成、2025年8月には6型+F（炭酸水＋純粋水（常温）併用タイプ）を中部地域の店舗様に設置、2025年12月には近畿地域の店舗様に6型+P（純粋水（常温）併用タイプ＋決済機能付き）設置し、毎日の利用者数約200人を達成しました。

「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（以下、SMTS2026）」についてと展示内容

今回で60回目の開催となるスーパーマーケット・トレードショー（SMTS）は、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会です。全国の小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食などから多数のバイヤーが来場。出展者の新たな販路やビジネスチャンスを創出することを目的として開催され、毎回大きな注目を集めています。

当社の出展ブースでは、WF6型シリーズ全3タイプを展示※1。最新モデルをご覧いただきながら、高品質な5種類の強炭酸水（純粋炭酸水、軟水ミネラル炭酸水、中硬水ミネラル炭酸水、硬水ミネラル炭酸水、プレミアム硬水ミネラル炭酸水）の美味しさを実際にお試しいただけます。また、従来の水自販機モデルから、コスト面・集客力・付加価値を格段に向上させた本モデルの特徴などについて、担当者より詳しくご説明いたします。「SMTS2026」へご来場の際は、ぜひお気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

※1 「WF6型＋F」は、代理店ブースにて展示 ※2 2026年2月時点

展示会開催概要

名称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（略称「SMTS2026」）

会期：2026年2月18日（水）、19日（木）、20日（金）

10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会場：幕張メッセ 全館

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

TEL 043-296-0001（代）

アクセス：JR京葉線 「海浜幕張駅」から徒歩約5分 (東京から快速利用で約30分)

※JR京葉線 「幕張豊砂駅」からは徒歩約20分

JR総武線・京成線「幕張本郷駅」から「幕張メッセ中央」行きバスで約17分

https://www.m-messe.co.jp/access/

主催：一般社団法人全国スーパーマーケット協会

展示ブース: 国際展示場4ホール 4­­-­419

※本展示会への来場は事前登録が必要です。お申し込み及び詳細は、以下「SMTS2026」の公式HPをご覧ください。

https://www.smts.jp/jp/index.html

出展製品と特徴

従来の水自販機からコスト面・集客力・付加価値が格段に向上！

水自販機の常識を変える、新・ミネラル炭酸水自販機「ウォーターファクトリー6型シリーズ」

【全3タイプ】

●WF6型（炭酸水専用）

●WF6型＋F（炭酸水＋純粋水（常温）併用タイプ）

●WF6型＋P（純粋水（常温）併用タイプ＋決済機能付き）

【6型シリーズの特徴】

■その1：「水の引き算と足し算」という独自の思想に基づいた水づくり

当社のコア技術であるRO膜（逆浸透膜）により水道水を一度純粋水にし、そこへ源泉した深海ミネラルや強炭酸を加えることで、品質・味・機能性を高いレベルで実現。

まだ市場に少ない硬水強炭酸水を、日常的に楽しめる価格帯で提供します。

■その2：価値ある水で収益と集客を両立

無料給水による集客のコンセプトを刷新し、「美味しい・選べる・価値のある水」を提供することで、集客も両立する持続可能な収益モデルを構築します。

■その3：硬水炭酸水をはじめ、5種類の炭酸水を安価で提供

5種類の炭酸水（純粋炭酸水、軟水ミネラル炭酸水、中硬水ミネラル炭酸水、硬水ミネラル炭酸水、プレミアム硬水ミネラル炭酸水）を提供。5種類全てRO膜で濾過して純粋水にした後にミネラルを添加し、炭酸ガスを注入することで、一般的なペットボトルの炭酸水では高価格帯になりがちな高品質の強炭酸水を低価格で提供します。

また、炭酸水専用ボトルは4種類（小ボトル、リーズナブル小ボトル、大ボトル、リーズナブル大ボトル）ご用意。

もちろんリユース可能なので、プラスチックごみの削減にも貢献します。

5種類の炭酸水（参考価格）

1.純粋炭酸水（参考価格：50円/大ボトル）

2.軟水ミネラル炭酸水（参考価格：60円/大ボトル）

3.中硬水ミネラル炭酸水（参考価格：70円/大ボトル）

4.硬水ミネラル炭酸水（参考価格：80円/大ボトル）

5.プレミアム硬水炭酸水（参考価格：100円/大ボトル）

＜今、炭酸水の利用価値が注目されています！＞

近年、健康志向の高まりから無糖の炭酸水が人気を集めています。そのまま飲むのはもちろん、ウイスキーやジュースで割っても清涼感のある飲み物として楽しませてくれます。炭酸水はただ美味しいだけでなく、食欲促進など健康効果も期待されており、膨満感が得られることでダイエットにも効果的です。また、お米を炊く際や煮物、卵料理に使用するとより美味しく仕上がったり、髪を洗う際に使用すると頭皮の汚れをスッキリ落としてくれたりと、健康や料理、美容など、その利用価値が大きく注目されています。

＜ニーズの高い「プレミアム硬水炭酸水」＞

WF6型では、5種類の炭酸水の内「プレミアム硬水炭酸水」の給水種割合が58％と最も高く、利用者の健康に対する意識に加えて、希少価値へのニーズの高さが伺えます。

■その4：日常も災害時も使える「フェーズフリー」設計

今後の展開として、日常では地下水使用による水道コストの削減・水自動販売機による水サービス提供として活躍し、災害時では井戸水などの地下水を利用することで、水自販機による飲用水や雑用水の提供、トイレの開放を実現。日常で使える自販機が災害時に水道が断水した状況でも飲料水の供給拠点になり、防災インフラとしての役割を担います。

※「フェーズフリー」とは

平常時（普段の生活）と非常時（災害時）の区別なく、どちらの場面でも使えるモノやサービスのこと。

その他、「現金決済」ほか、電子決済対応（開発中）オプションで磁気やバーコード、ICカードを利用した「会員限定キャンペーン」の利用も可能など、利便性・集客力を高める優れた特徴を持ちます。

【本モデルをご利用のお客様へ】

近年の健康志向の高まりを受け、無糖炭酸水は単なる「割材」や「嗜好品」の枠を超え、暮らしを豊かにするツールとして定着しつつあります。

「WF6型」は、軟水から硬水まで選べる特性を活かし、飲用によるリフレッシュやダイエット目的はもちろん、毎日の料理を格上げする「調理水」として、さらには洗顔や洗髪といった「美容水」として、生活のあらゆるシーンで活用いただけます。

【ご利用者様の主なメリット】

手間なし・高品質： ガス交換や機器の洗浄は不要。プロ品質の強炭酸水をすぐに楽しめます。

選べる楽しさと安さ： 好みや用途に合わせて5種類の水質を選べ、圧倒的な低価格で提供します。

エコで経済的： マイボトルをリユースするため、ペットボトルのごみを削減し、家計にも地球にも優しい消費を実現します。

安心のフェーズフリー： 日常使いの自販機が、災害時には「水の供給拠点」となる安心感を提供します。（地下水併用）

WF6型シリーズは、全国で順次設置店舗を拡大中です。詳しくは、以下ページにてご確認ください。

https://waterpoint.co.jp/vm-c/

【WF6型 仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116474/table/8_1_fce661c6fae07b7e18119cb4327a6be2.jpg?v=202602051051 ]

※既存の5型・4型の水自販機にも、炭酸水自販機の増設対応可能です

※上記仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください

ウォーターポイント株式会社について

1972年創業の広島市水道局指定工事店です。水道工事業からスタートし、現在は水の自動販売機「深海の恵水(めぐみ)」や「ミネラルピュアウォーター」の宅配水事業を中心に展開しています。自動販売機は全国のスーパーマーケットを中心に約3,500台もの導入実績を誇り※、東京・八王子の宅配水工場からは災害にも対応できる水供給体制を築いてまいりました。「水で生活を健やかに、環境を豊かに」のビジョンのもと「安心・安全な水の創造」のミッションを掲げ、これからも“水のスペシャリスト”として本物の水を追求し、安心・安全な美味しい水をお届けしてまいります。 ※2026年2月時点

【会社概要】

社名：ウォーターポイント株式会社

所在地：〒733-0821 広島県広島市西区庚午北4丁目2-13

代表取締役社長：小早川 克史

設立：1972年3月

事業内容：水処理製品及びプラントの製造販売、ボトルドウォーターの製造販売、水自動販売機の製造販売、給排水設備工事

会社HP： https://waterpoint.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/waterpoint_realwater/?hl=ja