デリケートな肌を守りながら、狭いI・Oゾーンもラクに剃れる！　VIOゾーン専用設計カミソリ「ピアニィVIO そる用」　フェザー安全剃刀から2026年2月新発売

フェザー安全剃刀株式会社

カミソリ製品をはじめ、理美容製品や医療用刃物の製造・販売を行うフェザー安全剃刀株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岸田 英三）は、VIOゾーン専用設計のカミソリ「ピアニィVIO そる用」を2026年2月に新発売しました。フェムケア意識の高まりにより、VIOゾーンのセルフケアが一般化する中、V・I・Oゾーンを「つるつるに整えたい」というニーズに応える専用設計モデルとして展開します。また、今回の新発売に合わせて、「ピアニィVIO へらす用」もパッケージをリニューアルいたします。

毛量を自然に整えたい方、つるつるに剃りたい方、それぞれの好みの仕上がりに合わせて選べる「ピアニィVIO」シリーズとして、より充実したラインナップへと生まれ変わります。

「ピアニィVIO そる用」商品ページ：https://piany-vio.feather.co.jp

■開発の背景

近年、フェムケア＆フェムテック市場は年々増加傾向にあり、女性のデリケートゾーンに対するケア意識が高まっています。調査によると、Vゾーンは「整える派」が多い一方、I・Oゾーンは「毛がない状態（つるつる派）」を求める人が3割を超えています。

しかし、従来のVIO用カミソリに対しては「ヘッドが大きく使いにくい」「カミソリ負けしてヒリヒリした」といった不満の声が挙がっていました※。 こうした「見えづらい・狭い・デリケート」という部位特有の悩みを解決するため、販売実績100万個を突破した「ピアニィVIO へらす用」に続き、つるつるに剃りたい派のための専用設計モデルを開発いたしました。

※自社調べ

■製品特長

【Point 1】 敏感な肌を守るガード付きの安心設計

デリケートな肌を守るためのガードを搭載。ガードの角を落として肌当たりをなめらかにし、細やかなガード間隔でソフトな剃り心地を実現しました。

【Point 2】 2cmの「極小ヘッド」で狭い部位もラクに剃れる

ヘッドの横幅を2cmに抑えた極小設計を採用。従来のヘッドでは届きにくかった狭いI・Oゾーンもスムーズに、かつ正確に剃ることが可能です。小回りも抜群で、細かく形を整えるのにも最適です。

【Point 3】 部位に合わせてハンドルの長さを変えられる「2way」仕様

ハンドルを「たたんでV・Iゾーンに」「伸ばしてOゾーンに」と、使用部位に合わせて形状を切り替えられます。

こんなときにおすすめ！

■製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123998/table/37_1_94a13467957bdd4a23caf540fcb03dc0.jpg?v=202602051051 ]

「ピアニィVIO そる用」 WEBサイト： https://piany-vio.feather.co.jp楽天公式ショップ： https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/pi-viosh/

Amazon公式ショップ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK5RJS5W

■販売実績100万個突破！

「ピアニィVIO へらす用」もリニューアルパッケージ版が登場

「ピアニィVIO」シリーズは、仕上がりの好みに合わせて使い分けが可能です。この度、「ピアニィVIO そる用」の新発売にあわせ、「ピアニィVIO へらす用」のパッケージもリニューアルします。量や長さを整えたい人には「ピアニィVIO へらす用」がおすすめです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123998/table/37_2_d1f7b05d8b06e608828f8283b6d6b2fd.jpg?v=202602051051 ]

「ピアニィVIO へらす用」 WEBサイト：https://piany-vio.feather.co.jp

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/pi-vio/

Amazon公式ショップ：https://amzn.asia/d/e41fzmP

■会社概要

社名 ：フェザー安全剃刀株式会社

代表者 ：岸田 英三

所在地 ：〒531-0075 大阪市北区大淀南3-3-70

創業 ：1932年7月1日

URL ：https://www.feather.co.jp/(https://www.feather.co.jp/)