【ピックルボールワン】都内初（※）の大型ピックルボール専用施設「Sansanピックルボールコート池袋」の運営パートナーへ

株式会社ピックルボールワン

※1施設あたりのピックルボール専用コートの面数を基準として（Sansan株式会社調べ／2026年1月時点）

株式会社ピックルボールワン（代表取締役：熊倉周作、以下ピックルボールワン）は、Sansan株式会社が2026年7月に開設する「Sansanピックルボールコート池袋」（※1）について、同社と連携し、同施設の運営を担っていくことをお知らせいたします。

本施設は、国内でも急成長を続けるピックルボールにおける都心の新たな拠点として注目を集めており、ピックルボールワンは店舗運営をはじめ、体験会・イベント・大会企画等を担当します。

弊社が掲げるタグライン「FUN AS ONE ひとつになる楽しさ」を多くの方に届けるきっかけになると考え、都内初の大型ピックルボール専用施設「Sansanピックルボールコート池袋」の運営を担うことが決定しました。併せて、オープニングスタッフの募集も開始します。

これまでの取り組みと、「Sansanピックルボールコート池袋」開設の背景

国内のピックルボール競技人口は、2025年3月時点で4.5万人（※2）を超え、近年急速な広がりを見せています。一方で、日常的にプレーできる常設の専用施設はまだ限られており、東京都内でも数えるほどしか存在しないのが現状です。このような環境の中で、ピックルボールワンは、2025年11月にオープンした「ピックルボールワン銀座新橋」のインドアピックルボールコートの運営の他、ピックルボールをより身近なスポーツとして根付かせるため、全国各地で体験会やイベント、大会運営に取り組んできました。

Sansan株式会社は、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの実現に重なるスポーツとして、2024年からピックルボールの普及活動を開始。ピックルボール産業のEnablerになることを掲げている弊社は、同社による普及活動のパートナーとして、一般体験イベントやビジネス交流会、オープンコートの運営などを担当。さらに2025年8月には、福岡県糸島市で開催された国際大会「PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025」 （※3）（大会期間6日間・来場者数のべ1万人超）の運営を手がけました。

そして今回、コート不足という課題を根本から解決するため、本格的に競技に取り組む層から、健康維持や美容目的のライト層まで、幅広いニーズに対応できるピックルボール普及の新たな拠点として「Sansanピックルボールコート池袋」の開設が決定。屋内コート3面、屋外コート4面、ジムスペースを備えた本施設の運営を弊社が担うに至りました。

これらの活動を支えているのが、現場で人と人をつなぐスタッフ一人ひとりの存在です。ピックルボールワンでは、本施設の立ち上げに伴い、運営を共に担い、池袋から新しいピックルボール文化を育てていくメンバーの募集を開始しています。（詳細は、本記事の下部にて）

本施設の運営を通じて、ピックルボールの魅力をより多くの方に届け、日本におけるピックルボール文化の発展に貢献してまいります。

▼Sansan株式会社 社長室 室長／ピックルボール推進責任者 小池 亮介様より 頂いたコメント

株式会社ピックルボールワンは、Sansanがピックルボールの普及活動を開始した2024年から伴走してきたパートナーです。体験イベントやビジネス向け交流会の運営、グローバルトッププロ育成プロジェクト「Pickleball X」での活動、そして昨年の8月には国際大会「PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025」の開催をチームとして実現することができました。数々の施策に共に取り組む中で、ピックルボールワンのメンバーのプレーヤーやインストラクターとしての技術や知識、そしてピックルボールを多くの人に広めたいという思いを信頼しており、当社が7月にオープンする「Sansanピックルボールコート池袋」の運営を委託するに至りました。多様な人々が集まる池袋で、共にピックルボールの更なる普及とそこから生まれるイノベーションの創出を目指します。



注記

（※1）出典：『都内初（※）の大型ピックルボール専用施設「Sansanピックルボールコート池袋」をオープン』https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0128.html



（※2）出典：『ピックルボールワン、ピックルボール国内競技人口を推計！1年で約5倍の4.5万人に到達！』https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000133975.html

（※3）出典：『【日本初開催！】世界最高峰PPA TOUR ASIAが福岡の糸島へ上陸！ 6日間でのべ1万人が熱狂した「PPA TOUR ASIA Sansan FUKUOKA OPEN 2025」』https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000133975.html

ピックルボールの新たな歴史をつくるSansanピックルボールコート池袋、オープニングスタッフ募集！

「ピックルボール産業のEnablerになる」をミッションに掲げるピックルボールワンは、Sansanピックルボールコート池袋のオープンに伴い、オープニングスタッフの募集を開始します。



年齢、性別、国籍関係なく、はじめての人とも楽しくプレーすることができるピックルボール。

人と人が自然と繋がり、コート内外で笑いあう、そんなひとつになる楽しさ「FUN AS ONE」を

一緒に広げる仲間に出会えることを楽しみにしております。

現状、以下の役割を募集いたします。



店長候補

店舗運営の責任者として、売上・人材・現場すべてに向き合い、Sansanピックルボールコート池袋の価値をさらに高め、広げていくポジション。数字と人の両面から改善を回し、立ち上げ期の不確実さを楽しめる方。

ピックルボールコーチ

ピックルボールの楽しさを伝える最前線。技術指導だけでなく、利用者とのコミュニケーションを通じて「また来たい体験」をつくる役割。人と関わることが好きな方。



店舗スタッフ（受付・運営）

Sansanピックルボールコート池袋の第一印象を担うポジション。受付対応やコート運営、物販を通じて心地よい空間をつくります。接客を楽しめて、チームで働くことが好きな方。

採用に関するお問い合わせは、以下のGoogleフォームより

https://forms.gle/Ywg2R4uWEAoEpVqG9

■Sansanピックルボールコート池袋 施設概要

・名称：Sansanピックルボールコート池袋

・営業開始日：2026年7月上旬予定

・住所：東京都豊島区東池袋4-27-10 サンソウゴ池袋ビル4F/5F/6F

・設備：屋内コート3面／屋外コート4面／ジムスペース

ピックルボールワンが目指す世界

テクノロジーが進化しても、

人と人とがつながる時間の価値は変わらない。

私たちはそう信じています。



ピックルボールをきっかけに生まれる出会い、笑い声、

そして「またやりたい」と思える時間。

それらすべてが、誰かの一日を、人生を、少しずつ豊かにしていく。



ピックルボールを通じてひとつになる楽しさ “FUN AS ONE”。

新しい発見を「生み出し」「つなぎ」「広げる」コミュニケーションハブとして、ピックルボールが持つ“人を幸せにする力”を、もっと日常に。



ピックルボールワンは、そんな未来を本気で描いていきます。



FUN AS ONE - ひとつになる楽しさ

会社概要

会社名 ：株式会社ピックルボールワン

代表者 ：代表取締役 熊倉 周作

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目5－2 内幸町平和ビルB1F

設立 ：2023年7月

事業内容：コート運営、イベント企画・運営、メディア運営、ショップ運営

公式サイトURL ：https://company.pickle-one.com/

専門メディアURL ：https://pickle-one.com/

オンラインショップURL：https://pickleball-jpn.shop/

PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI：https://ginza.pickle-one.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ピックルボールワン 広報

Email：pr@pickle-one.com

TEL：03-4400-0797





