京都ビジネス交流フェア2026 ～京都発・グローバルニッチ戦略展～ BtoBに特化した京都最大級の展示商談会がリニューアル開催！
「グローバル市場を勝ち抜く京都企業」をテーマに大幅リニューアル！
京都ビジネス交流フェアは、ものづくり企業やAI・IoT関連企業が集う京都最大級の
展示・商談イベントです。
27回目となる今回は、新たに半導体関連産業とフードテックの２つの特別展を設けて
拡大開催します。
また、金属加工、表面処理をはじめとしたものづくりの中心技術を有する企業も
多数出展されます。
新企画のステージプログラムでは、島津製作所、SCREENホールディングス、TOWAと
いった京都のものづくりを代表する大企業の経営者や、各業界の有識者も登壇し、
全国からの来場者をお待ちしております。
【開催概要】
会 期：2026年2月18日(水)、19日(木) 10:00～17:00
会 場：京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）
入場料：無料（事前来場登録制）
▼イベントの概要・詳細はこちら▼
https://www.ki21.jp/bp/about/
▼来場者登録はこちら▼
https://biz.q-pass.jp/f/12954/ki21_registration
※ご来場には事前予約が必要です
▼会場へのアクセスはこちら▼
https://www.ki21.jp/bp/access/
＜前回の会場の様子（京都パルスプラザ）＞
新企画の特別展・ステージプログラムをご用意
「グローバル市場を勝ち抜く京都企業」をテーマにした本イベントでは、
半導体・フードテック産業に関連する特別展・ステージプログラムを実施。
▶半導体特別展
◎半導体、半導体製造装置、製造部品・材料、加工組立などに関わる企業が多数出展。
◎大企業８社が出展、新たなサプライヤー探索を目的とする企業もあり。
◎製造カテゴリ別に区分されたブースレイアウトで京都の半導体産業を俯瞰でき、
製品・技術探しが可能。
◎出展企業と製造工程との関係を示す大型パネルの展示やスタッフによる展示内容
の説明対応あり。
＜半導体特別展のイメージ＞
▶フードテック特別展
◎京都に根付いた食文化を支える京都企業の技術や製品を展示。
◎独自性に優れた食品製造装置や加工法等を展示する「テック系」、
食品や飲料を展示し、試食・試飲・物販を行う「フード系」の企業が同時に出展。
◎エリア中心部には来場者、出展者の交流スペース「ちょっとよってBAR」を設置。
＜フードテック特別展のイメージ＞
▶ステージプログラム（一部抜粋）
■2月18日(水)AM 半導体特別展特別企画
「京都の半導体産業における未来戦略」
─────────
株式会社島津製作所 代表取締役 会長 上田輝久 氏
株式会社SCREENホールディングス 代表取締役 取締役会長 廣江敏朗 氏
TOWA株式会社 代表取締役会長 岡田博和 氏
京都府参与（前京都府副知事） 山下晃正 氏
■2月18日(水)PM グローバルニッチ戦略 先進事例講演
「世界市場へ挑戦する、京都発の医療機器開発
～連携で勝ち取った薬事承認と公的保険適用～」
─────────
株式会社クロスエフェクト 代表取締役 竹田正俊 氏
（第5回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞 受賞企業）
■2月19日(木)AM 半導体特別展トークセッション
「半導体産業における京都ならではの強み」
─────────
立命館大学 半導体応用研究センター センター長・教授 金子健太郎 氏
進工業株式会社 代表取締役社長 岡本直用 氏
佐々木化学薬品株式会社 代表取締役
一般社団法人京都試作ネット 代表理事 佐々木智一 氏
株式会社光響 代表取締役CEO 住村和彦 氏
▼全５回のステージプログラムの詳細はこちら▼
https://www.ki21.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/fa062c60b512fa43fd7826a223b94b4a.pdf
※ステージプログラムの視聴は予約不要 （ご来場には事前予約が必要です）
＜ステージプログラムのイメージ＞
ものづくりのニーズ・お困りごとの相談窓口（マッチングステーション）を設置
ものづくりに精通した専門スタッフの対応が、最適なパートナー探索をお手伝いします。
「専門家と相談しながら自社のニーズに合う企業を相談したい…」
「全ての出展企業をチェックする時間がない、出展企業の特徴が分からない…」
こんなときにはマッチングステーションを、ぜひご活用ください！
▼マッチングステーションの予約申込ページ▼
https://www.ki21.jp/entries/view/index.php?id=693926
＜個別ブースで対応するマッチングステーション＞
来場者のニーズにお応えする多彩な催し
・産学連携展示
→ “産学連携事例”や“研究シーズ”を展示し、連携や共同研究を促進
・京都中小企業技術顕彰コーナー
→ 京都産業の発展に貢献された中小企業並びに技術者の方々を顕彰
・KYOTO DESIGN WORK SHOW
→ ものづくり企業とデザインの専門企業をマッチング
＜過去の開催の様子＞
■お問い合わせ
公益財団法人京都産業21
HP ：https://www.ki21.jp/
MAIL：bpstaff@ki21.jp
住所：京都市下京区中堂寺南町134京都府産業支援センター
TEL ：075-315-8590
