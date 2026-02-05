【全国展開】山形発の食品ブランド「RESET」が手がける個包装酵素ファスティングドリンク「プチファスボックス」がロフトで販売開始
「空にする喜び、満たす喜び」をテーマに掲げ、山形県からお届けする食品ブランドRESET（リセット）（運営：株式会社ALFOR 本社：山形県酒田市、代表取締役：池田洋平）は、2026年1月15日（木）より全国のロフト（一部店舗を除く）にて、個包装タイプの酵素ファスティングドリンク「プチファスボックス」の販売を開始いたしました。
1月31日（土）には「ロフトウェルネス＆ビューティー2026」に出展し、当日は約380名の来場者に試飲・サンプル提供を実施。
「酵素ドリンクのイメージを覆す美味しさ」「これなら無理なく続けられそう」
といった声が多く寄せられました。
オンラインで支持を集めてきた価値を、実際に「味わい」「体験できる」場としてリアル店舗へと広げることで、RESETは“整える習慣”を提案する実体のある食品ブランドとしての歩みをさらに進めてまいります。
【ロフト展開の背景】なぜ今「店頭」に並ぶのか
これまでオンラインを中心に展開してきたRESETが店頭販売に踏み切ったのは、「整える習慣」を日常の中で実感できる体験として届けたいと考えたからです。
近年、健康志向の高まりを背景にインナーケア（体の内側から整える美容・健康習慣）市場が拡大し、“無理なく続けられる食品習慣”への関心が高まっています。
特に、健康や美への意識が高い層が集まるロフトという場で、実際に商品を手に取り味わっていただけることは、ブランドへの信頼につながる重要な機会だと捉えています。
今回のロフト展開にあたり、バイヤーからは
「味・品質・デザインのバランスが取れており、店舗で展開できる希少な存在」
といった評価も寄せられています。
【イベントレポート】380名が体感した「美味しさ」への驚き
1月31日（土）に開催された「ロフトウェルネス＆ビューティー2026」のブースでは、今回ロフトで販売開始となった「プチファスボックス（はちみつレモネード味）」を提供しました。
■「酵素ドリンク＝飲みにくい」を覆す反響
試飲された約380名からは、
「想像していた味と全然違って美味しい」
「これなら日常に取り入れられそう」
といった声が多く寄せられ、他ブランドと比較しても“飲みやすさ”への評価が際立ちました。
■多様なライフスタイルへの提案
炭酸割りやお湯割りなどのアレンジ提案に対し、「美味しそう、早速家で試したい」といった前向きな反応を多数いただきました。
■オンライン認知からオフライン信頼へ
「SNSで見て気になっていた」「国産原料にこだわっている点に安心感がある」など、オンラインで培った認知が、リアルな体験を通じて信頼へと繋がる場となりました。
【商品紹介／商品概要】ロフト展開商品「プチファスボックス」
酵素ドリンクとは、野菜や果物などを発酵させた素材を使用し、食生活を整えたい方やファスティング（食事を一時的に控える健康習慣）時の栄養補助として取り入れられている健康飲料です。
今回ロフトで販売開始となった「プチファスボックス（はちみつレモネード味）」は、腸が喜ぶ成分をぎゅっと詰め込んだ酵素ドリンクを12包の個包装セットにした持ち運び便利な仕様。ファスティングだけでなく、食事の置き換えやサプリ代わりの栄養補給にもおすすめです。
・商品名：プチファスボックス（はちみつレモネード味）
・内容：酵素ドリンク30ml×個包装12包入り
・価格：3,888円（税込）
・展開店舗：全国のロフト（一部店舗を除く）／ロフトネットストア
RESETについて
【RESETの強み】自社製造とパートナー連携による、透明性のあるものづくり
RESETでは、山形県酒田市の自社工場での製造に加え、信頼できるパートナー工場とも連携しながら、企画・原料選定・品質管理を自社主導で行っています。製造背景の透明性を大切にし、安心して手に取っていただけるものづくりを追求しています。
2026年3月には、新たな自社工場の完成も予定しており、今後は自社製造体制をさらに強化してまいります。
【今後の展望】
イベントを通じて直接お客様と会話し、「美味しい」と笑顔になっていただけたことが、私たちにとって何よりの喜びです。
今後はロフトをはじめとしたリアル店舗を通じ、体調を整えたいと思ったときに
「RESETしようかな」と自然に思い出していただける、第一想起の食品ブランドを目指してまいります。
