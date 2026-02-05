オフライン展示会出展のお知らせ「Eight EXPO 2026」

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田 親弘）が提供する名刺アプリ「Eight」が主催する「Eight EXPO 2026」に出展いたします。

https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/(https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/)

お申し込みは上記のURLからお願いいたします。

■Eight EXPO の特徴

本展示会は、AIをテーマにした「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」、営業に特化した「SDX 第5回 営業DX 比較・導入展」、マーケティングに特化した「MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」の3つから構成され、過去最大規模で開催します。

最新のテクノロジーから実践的な業務ノウハウまで、営業・マーケティング現場に必要なDX推進のヒントを一度に得ることができます。AIによるサービス提案や、注目のAIソリューションを集めた展示、専門家によるセミナーやワークショップ、参加者同士が学び合える交流会など、多角的なプログラムを通じて、来場者一人ひとりの課題解決を後押しします。

当社は「買われる理由は戦略的につくれる、CEP調査」をご紹介いたします。

お申し込みは以下のURLからお願いいたします。

■CEP調査について

CEP (カテゴリーエントリーポイント) とは、消費者が商品やサービスを購入しようと思った時に、そのブランドを想起するきっかけやヒントのことです。特定の時間や場所、ターゲット、シチュエーションなどとブランドが紐付いたイメージがCEPといえます。

CEP調査ではリサーチによって、ブランドの独自価値を再定義し、競合との差別化を図ることができます。消費者の生活の中に根付いたCEPを探索することで、広告・商品開発・販促などの戦略に活用できます。

【サービスサイト】

https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/

【カテゴリーエントリーポイント ナレッジサイト】

https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3149/table/658_1_25d38e0b5e1bb6b5fbafab03224aba7a.jpg?v=202602051051 ]

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,574万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp