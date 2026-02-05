オフライン展示会出展のお知らせ「Eight EXPO 2026」

写真拡大

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田 親弘）が提供する名刺アプリ「Eight」が主催する「Eight EXPO 2026」に出展いたします。



https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/(https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/)


お申し込みは上記のURLからお願いいたします。




■Eight EXPO の特徴


本展示会は、AIをテーマにした「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」、営業に特化した「SDX 第5回 営業DX 比較・導入展」、マーケティングに特化した「MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」の3つから構成され、過去最大規模で開催します。


最新のテクノロジーから実践的な業務ノウハウまで、営業・マーケティング現場に必要なDX推進のヒントを一度に得ることができます。AIによるサービス提案や、注目のAIソリューションを集めた展示、専門家によるセミナーやワークショップ、参加者同士が学び合える交流会など、多角的なプログラムを通じて、来場者一人ひとりの課題解決を後押しします。



当社は「買われる理由は戦略的につくれる、CEP調査」をご紹介いたします。



お申し込みは以下のURLからお願いいたします。


■CEP調査について


CEP (カテゴリーエントリーポイント) とは、消費者が商品やサービスを購入しようと思った時に、そのブランドを想起するきっかけやヒントのことです。特定の時間や場所、ターゲット、シチュエーションなどとブランドが紐付いたイメージがCEPといえます。
CEP調査ではリサーチによって、ブランドの独自価値を再定義し、競合との差別化を図ることができます。消費者の生活の中に根付いたCEPを探索することで、広告・商品開発・販促などの戦略に活用できます。



【サービスサイト】
https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/
【カテゴリーエントリーポイント　ナレッジサイト】
https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/



■開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/3149/table/658_1_25d38e0b5e1bb6b5fbafab03224aba7a.jpg?v=202602051051 ]


■株式会社ネオマーケティングについて


会社名：株式会社ネオマーケティング


所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F


代表者：代表取締役　橋本光伸


資本金：8,574万円


事業内容：マーケティング支援事業


URL：https://corp.neo-m.jp/



【マーケティングリサーチ/市場調査】


マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/


5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/



【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】
わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/
カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/



【インサイト　マーケティング事例】
インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/
ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？：


https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing



【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】
インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/



【定性調査：インタビュー調査】
デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/
グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/
訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/



【海外調査】
海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/
海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/



【本リリースに関するお問合せ先】


ネオマーケティング広報事務局　担当：今泉


Tel：03-6328-2881


E-Mail：press@neo-m.jp