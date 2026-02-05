【発売2ヶ月で完売】入浴中″たった数分″の新習慣が話題 ─ 忙しい女性が選ぶ炭酸ガスパック『PRINCIPAL シークレットペースト』問い合わせ殺到、再販決定

株式会社Ventuno Japan

株式会社Ventuno Japan(本社:東京都、代表取締役:木村 悟)は、2025年10月1日に発売したビューティーブランド「PRINCIPAL(プリンシパル)」の炭酸ガスパック『シークレットペースト』が、30～40代の忙しい女性を中心に大きな反響を呼び、発売からわずか2ヶ月で完売したことを発表いたします。

■ 発売後の反響 ─ なぜ"入浴中の数分ケア"が支持されたのか

本製品は発売直後から、

「入浴中に使えるから、忙しい日でも続けやすい」「特別な時間を作らなくても、毎日のお風呂で完結できる」「肌がうるおったように感じる」「子どもを寝かしつけた後でも負担にならない」

といった、使用シーンに関する具体的な評価が寄せられています。

※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

◆ 検索トレンドが示す"時短美容"へのニーズ

「時短美容」「炭酸パック 自宅」「忙しい ママ スキンケア」--

こうした検索キーワードの増加傾向が示すように、限られた時間の中で自分をケアしたい女性のリアルなニーズに応える製品として、SNSやクチコミを中心に関心が広がりました。

特に、「入浴という既存の生活動線に組み込める点」が、継続しやすさにつながったと考えられます。

■ 開発背景 ─ "美容は後回し"になっている女性のリアルと向き合う◆

自分の美容時間を削る女性たち

仕事と家庭を両立する現代女性の多くが、家事・育児・仕事のために「自分の美容にかける時間」を最も削っている方が多いです。

しかし、本心では--

「子どもから見ても、明るくて綺麗なお母さんでいたい」「忙しくても、きれいを諦めたくない」

そんな想いを抱えています。

◆ ブランドメッセージ:「人生の主役は、もう一度わたし。」

PRINCIPALは、この矛盾に正面から向き合いました。

エステやサロンに通う時間はない。

でも、入浴中の数分なら、毎日ある。

この「現実的な時間軸」に着目し、日常の中で自分をいたわる瞬間を取り戻す

そのきっかけとなる製品として、本製品を開発しました。

■ 製品特長 ─ 毎日続けられる3つの設計思想

１. 肌のうるおい環境に着目した炭酸ガス発生処方

肌表面の水分と反応して炭酸ガスを発生させる独自処方を採用。

角層にうるおいを与え、乾燥によるくすみを防ぎながら、明るい印象の肌へ導きます。

※乾燥によるくすみ

２. カプセル化原料による美容成分設計

美容成分を包み込んだカプセル化原料を配合。

角層のすみずみまでなじみやすく設計し、肌をすこやかに保ちます。

３. 入浴中に完結する"数分ケア"

洗顔後、入浴中に適量を肌にのせて数分置き、洗い流すだけ。

特別な時間を作らず、既存の生活習慣に組み込めるシンプルな使用設計です。

■ 製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176526/table/2_1_9205a10c2dd65abc92f124894001e3cf.jpg?v=202602051051 ]

■ ブランドコンセプト ─ 「私は、また主役になる。」

PRINCIPALが大切にしているのは、

年齢を重ねたからこそ生まれる、洗練された美しさ。

「可愛い」ではなく「美しい」「若い」ではなく「余裕がある」「飾る」ではなく「滲み出る」

湯気の中で、肌に触れるやさしい刺激。

数分のケアが、明日の自分にそっと自信を添える。

--肌に、心に、スポットライトを。

■ こんな方におすすめ

・ 忙しくてスキンケアが後回しになりがちな方

・ 自宅で炭酸ケアを取り入れたい方

・ 年齢による乾燥が気になり始めた方

・ 入浴時間を有効活用したい方

・ 継続しやすい美容習慣を探している方

※年齢に応じたうるおいケア

■ 今後の展開

PRINCIPALでは今後も、忙しい女性の毎日に寄り添う美容アイテムの開発を継続してまいります。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176526/table/2_2_2b64a60627899192abf4766306fe2fb7.jpg?v=202602051051 ]