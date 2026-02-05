「クウゼン（KUZEN）」国内最大級のレビューサイト「ITreview Grid Award」で最高位「Leader」を初受賞

株式会社クウゼン

株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役：太田 匠吾）が提供するLINEマーケティングツール「クウゼン（KUZEN）」（以下、クウゼン）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」のLINEマーケティングツール部門において、ユーザーから認知度・満足度ともに優れた製品であると評価され、最高位の「Leader」を初めて受賞いたしましたことをお知らせします。

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

ITreview Grid Award 2026 Winter 詳細： https://www.itreview.jp/award/2026_winter/linemarketingtools.html(https://www.itreview.jp/award/2026_winter/linemarketingtools.html)

「クウゼン（KUZEN）」の受賞背景

昨今のLINEマーケティング市場において、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーション（One to Oneマーケティング）の重要性が高まっています。その中で当社は、単なる配信ツールにとどまらず、CRMデータとの連携や高度なセグメント配信により、企業のデータドリブンなマーケティング活動の実現を目指してまいりました。

クウゼン（KUZEN）は、これまでも多くの企業様のLINEマーケティングを支援してまいりましたが、この度、機能の柔軟性やサポート体制の質などがユーザー様から高く評価され、初めて「Leader」を受賞することができました。 これもひとえに、日頃よりクウゼン（KUZEN）をご活用いただいているユーザーの皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

評価いただいたポイント

今回の受賞において、特にユーザー様から高く評価いただいた点は以下の2点です。

1. データ活用による成果創出を実現する「機能性」

「施策のすべてがデータドリブンになった」「外部システムとの連携がスムーズ」といったお声の通り、ユーザーの属性に応じたセグメント機能やSalesforce、kintone等の外部CRM/MAツールとノーコードで柔軟に連携できる点が評価されました。詳細な顧客データをリアルタイムに活用し、「カゴ落ち配信」や「診断コンテンツ」など高精度な1to1のコミュニケーションができる点が、LTV向上や業務効率化を目指すマーケティング担当者様から支持されています。

2. 初心者から上級者まで支える手厚い「伴走支援」

「知識がなくても円滑な運用ができた」「事例を交えながらアドバイスをいただくことができている」など、サポート体制に関する高評価も多数寄せられています。ツールの提供だけでなく、専任チームが施策立案から運用定着まで伴走することで、安心して導入・活用いただける点が評価されました。

「クウゼン（KUZEN）」のレビュー一覧はこちら：https://www.itreview.jp/products/kuzen-link/reviews(https://www.itreview.jp/products/kuzen-link/reviews)

今後の展望

株式会社クウゼンは、「すべての人にコンシェルジュ体験を」というプロダクトビジョンを掲げ、事業を推進してまいりました。

現在、企業には単なる「売るためのマーケティング」ではなく、顧客一人ひとりに寄り添い、深く理解し、最適な体験を届ける「コンシェルジュマーケティング」が求められています。

今回の受賞を励みに、今後も機能の拡充やサポート品質の向上に努め、企業のマーケティング活動の成果最大化に貢献できるプラットフォームとして、さらなる進化を続けてまいります。

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず650社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io