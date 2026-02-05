「SEED Projects Of Road To Sports」　スポーツ選手の「みえる」を応援します！ボクサーの若谷 豪 選手へコンタクトレンズ関連用品の提供を開始

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、アスリートを応援するスポーツ支援プロジェクト「SEED Projeｃｔｓ Of Road To Sports」※1の活動の一環として、重量級ボクサーの若谷 豪 選手へのコンタクトレンズ関連用品の提供を開始いたしました。

若谷 豪 選手

■「SEED Projects Of Road To Sports」

当社は、2019年に発足したスポーツ支援プロジェクト「SEED Projects Of Road To Sports」を通じて、様々な分野で活躍するアスリートのパフォーマンスを最大限に引き出し、勝利に繋がるサポートを行っております。その一環として、新たに、ボクサーの若谷 豪 選手へのコンタクトレンズ関連用品の提供を開始いたしました。

当社は今後も、多様な「みえる」喜びを創造できる社会の実現を目指すという使命のもと、アスリートを応援してまいります。

「SEED Projects Of Road To Sports」公式ホームページ

詳細を見る :https://www.seed.co.jp/sports/

※1 SEED Projects Of Road To Sportsの頭文字を並べると“SPORTS”になります。

若谷 豪 選手

■メッセージ

2028年ロサンゼルスオリンピック出場を目指し、そして日本人には不可能だと言われてきたボクシング重量級での金メダル獲得を目標に、愛媛を拠点に日々挑戦を続けています。多くの方々の支えに感謝しながら、一歩一歩着実に前進し、世界の舞台で結果を残せる選手へ成長していきたいと考えています。

■プロフィール

・生年月日：2000年1月17日

・出身地：埼玉県川口市

■これまでの実績

2021年:2021 全日本ボクシング選手権大会 優勝

2023年:2023 全日本ボクシング選手権大会 優勝

2024年:WORLD BOXING CUP ULAANBAATAR 2024 優勝

2024年:WORLD BOXING CUP FINALS SHEFFIELD 2024 準優勝

株式会社シード 会社概要

代表：代表取締役社長 佐藤 隆郎

本社：〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

電話：03-3813-1111（大代表）

設立：1957年10月9日

資本金：35億3,231万円（東京証券取引所プライム市場：証券コード7743）

事業内容：（1）コンタクトレンズ事業 （2）コンタクトレンズケア事業（3）その他事業（医薬品・眼科医療機器等）

ホームページ：https://www.seed.co.jp

シード企業 X (公式)：https://x.com/SEED_koho

シード広報 TikTok(公式)：https://www.tiktok.com/@seed_koho

シード YouTube(公式): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA

シード LinkedIn(公式) : https://www.linkedin.com/company/seedcontactlens