「優れたビジネスアイデア」10社に選定！令和7年度東京都・多摩イノベーションエコシステム促進事業

株式会社ミエタ

社会で活躍する多様な専門家とともに実践的な探究サービスを提供する株式会社ミエタ（東京都中央区、代表取締役：村松知明）は、この度、多摩地域の課題解決に向けて東京都が取り組む「令和7年度多摩イノベーションエコシステム促進事業」に優れたビジネスアイデアを提案した企業として選定されました。

今回選定されたビジネスアイデアは、東京・多摩地域の学校教育機関が抱える、教員の業務量増加や求められるノウハウ・スキルの拡大化といった課題に対し、探究・進路指導コーディネーターの配置を通じた校務支援サービスを提供するものです。これにより、教員の働き方改革と特色教育の強化を両立させ、多摩地域の教育環境の魅力向上に貢献してまいります。

■学校業務支援プロジェクト実施の背景

学校教育の現場では、探究学習をはじめとする授業内容の多様化、推薦・総合型入試の増加による進路の多様化などにより、教員の業務量が年々増加しており、働き方改革が課題となっています。

また社会環境の変化により、探究学習の機会や社会連携の推進、キャリア学習の充実といった特色教育の強化が各校に求められており、それに伴い教員の指導ノウハウやスキルも高度化しています。多摩地域においても私立・公立問わず同様の声が課題として挙げられていました。

■選定されたビジネスアイデアについて

プロジェクト名:

探究・進路指導コーディネーター配置を通じた学校教育における校務支援プログラム

提供サービス:

学校教育における教員業務のうち、各教科における探究学習、キャリア学習の計画・運用を担うコーディネーターを配置し、校務支援を実施します。

提供価値:

各校の教員の働き方改革と特色教育の強化の双方を実現します。

業務領域:

以下の4つの業務領域の中から学校のニーズに合致する専門家をコーディネーターとして派遣し、教員と連携して業務を執り行います。

- 計画支援（カリキュラム策定や授業方針の設計）- 運用支援（科目・単元の教案作成や授業準備・運営）- フィードバック支援（専門的なフィードバックや実社会との接続）- キャリア支援（キャリア・進路学習の計画及び接続）

ミエタは、探究学習やキャリア学習の企画・運営・提供を通じて全国150校以上の学校業務を支援してまいりました。本プロジェクトでは、第一フェーズとして連携する中学校・高等学校にて学校の需要調査を実施、また特定の学校にて校務支援を行うコーディネーターの実証検証を行います。実証検証後、多摩地域全体の学校教育機関にて、探究学習、キャリア学習コーディネーターの配置による校務支援を目指します。

多摩イノベーションエコシステム促進事業とは？

多摩イノベーションエコシステム促進事業は、東京都が設置する「多摩イノベーションエコシステム実行委員会」の下、東京・多摩地域で、イノベーションを起こし続ける好循環（エコシステム）を作ることを目指して、中小企業や大学・研究機関、スタートアップ等の多様なプレイヤーが交流し連携を強める取組を展開しています。令和7年度の促進事業として「多摩地域の課題解決を目的としたビジネスアイデア」を募集・審査し、選定されたアイデアの事業化を支援することで、多摩地域の経済活性化と社会課題解決を目指します。

https://tama-innovation-ecosystem.jp/info/community/5322/

ミエタについて

株式会社ミエタは、「学びと社会をつなぎ、自分と未来をつくる」をコンセプトに、100 種類以上ある実社会の様々なテーマからワークショップ、フィールドワーク、修学旅行等、各校の特色に合わせた探究プログラムを企画・運営・提供しています。ミエタ独自の専門家ネットワークにより、実社会とつながりながら主体的に学ぶ機会を提供しています。

会社概要

会社名:株式会社ミエタ

代表者:代表取締役社長 村松 知明

所在地:東京都中央区日本橋大伝馬町 1-2 SOIL Nihonbashi 2nd 5 階

事業内容:探究学習プログラムの企画及び運営、探究・進路指導コーディネーター派遣

H P:https://www.mietaplus.com/