春休み企画！小学生を無料招待　未来の海を守る「瀬良垣島・クマノミ育成プロジェクト」SDGsイベントを開催

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/)（所在地：沖縄県恩納村）では、2026年3月21日（土）、沖縄科学技術大学院大学（以下、OIST）海洋気候変動ユニットの監修のもと実施している海の保全・復元プロジェクト「瀬良垣島・クマノミ育成プロジェクト」に、小学生と保護者の方を対象として無料でご招待するSDGsイベントを実施いたします。

本プロジェクトは、近年世界的に個体数の減少が指摘されているクマノミの保全を目的とした取り組みです。研究により、沖縄本島では先島諸島と比較して、岸に近い礁地に生息するクマノミが少ないことが明らかになっています。こうした背景を受け、同ホテルでは、比較的ホテル周辺の浅瀬が保存され、クマノミが生存できる環境であることを生かし、2021年より、OIST海洋気候変動ユニットと連携し、瀬良垣島周辺海域への放流を目指したクマノミの孵化・育成・放流・モニタリングまでを一貫して行う育成プロジェクトを継続しています。

また、宿泊ゲスト向けには、自然学習プログラム「クマノミと瀬良垣島の海を学ぼう」を通年提供し、クマノミの生態や瀬良垣島周辺の海洋環境について学ぶ体験型アクティビティとして、科学と観光が連携したサステナブルな取り組みを行っています。本プログラムの売上の一部は、将来のクマノミ育成活動へと還元され、持続可能な観光への貢献を目指しています。

今回のSDGsイベントは、春休みにあわせ、子どもたちに瀬良垣島の海の魅力や生態系について知っていただく機会として実施するものです。ホテル近隣にあるOISTの臨海研究施設「OIST マリン・サイエンス・ステーション」にて、瀬良垣島周辺の海域に放流するクマノミを育成するため、研究室の水槽でクマノミの稚魚が育てられている様子を見学いただきます。その後、放流されたクマノミが生育している海域周辺でのシュノーケリング体験も予定しており、研究と自然体験を組み合わせた立体的な学習が可能です。当日は午前・午後の二部制で、対象となる6～12歳の小学生8名と保護者8名の計8組を対象に開催いたします。

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、瀬良垣島という唯一無二の場所に位置するリゾートホテルとして、地域の自然や文化と向き合い、研究機関や地域社会と連携しながら、次世代を担う子どもたちとともに自然環境を守り、学びを未来へつなぐ取り組みを継続してまいります。

■自然学習プログラム「クマノミと瀬良垣島の海を学ぼう」とは

クマノミの保護・育成背景やOIST海洋気候変動ユニットの研究内容、そしてSDGsの目標のひとつである「海の豊かさを守ろう」を学ぶレクチャーとシュノーケリングでの探索を組み合わせ、クマノミの生態から海洋環境問題までを親子で楽しく学べる通年のプログラムです。経験豊富なインストラクターが案内しますので、初心者の方や、子どもから大人まで安心して気軽にご参加いただけます。

所要時間：75分

定員：1～8名

料金：

子供（6-11歳）8,000円／大人（12歳～）10,000円

※表示料金は、税込・サービス料15％別



「瀬良垣島・クマノミ育成プロジェクト」特設サイト：

https://hyattregencyseragaki.jp/activity/kumanomi



＜小学生ご招待SDGsイベント（無料招待）＞

開催日：2026年3月21日（土）

定員：８組（小学生８名＋保護者８名）

※応募者多数の場合は抽選のうえ決定いたします。

※午前・午後の二部制で、各回4組ずつ（1組＝小学生1名＋保護者1名）実施いたします。

注意事項：

※本SDGsイベントはイベント参加へのご招待となり、ホテルでの宿泊・飲食・ホテルまでの交通費等は含まれておりません。

※イベント中は、シュノーケリングツアー含め保護者の方の同伴が必要です。お子様のみでの参加、ならびに別行動はできません。

※荒天時によりマリンアクティビティを実施できない場合は別アクティビティをご用意いたします。

イベント内容・スケジュール：

【午前の部】

9:00 ロビー | 受付

9:15 OISTマリン・サイエンス・ステーションへ移動

・「クマノミ育成プロジェクト」座学レクチャー

・OIST担当者による ツアー実施（英語での案内になるため通訳あり）

10:45 ホテルに戻り、着替え

11:00 クマノミ育成区域周辺でのマリンアクティビティ体験（シュノーケリングツアー30分程度）

12:00 終了

【午後の部】

13:00 ロビー | 受付

13:15 OISTマリン・サイエンス・ステーションへ移動

・「クマノミ育成プロジェクト」座学レクチャー

・OIST担当者による ツアー実施（英語での案内になるため通訳あり）

14:45 ホテルに戻り、着替え

15:00 クマノミ育成区域周辺でのマリンアクティビティ体験（シュノーケリングツアー30分程度）

16:00 終了

応募方法：専用URLからご応募ください。URL：https://forms.office.com/r/maWRYS4cJY

応募締切：2026年3月８日（日）必着

お申込完了通知：

2026年3月12日（木）中に、ご登録のメールアドレスへ通知いたします。応募者多数の場合は、厳正なる抽選のうえ参加者を決定いたします。ホテル側より通知がない場合は、応募者多数により抽選を行った結果、当選していない可能性がございます。

持ち物：

水着、サンダル、着替え ※アクティビティに必要な器具類（タオル含む）はホテルにてご用意いたします。また、シュノーケリング前後の更衣室、シャワー等はご利用いただけます。

問い合わせ： 瀬良垣島マリン&アクティビティクラブ直通電話（098-960-4287）または、seragaki.wellness@hyatt.com

◆沖縄科学技術大学院大学（OIST）と海洋気候変動ユニットについて

本プロジェクトは、OISTのティモシー・ラバシ教授率いる海洋気候変動ユニットから、科学的知見および技術的支援を受けて行います。OISTは、「世界の科学技術の発展に寄与すること」に加え、「沖縄の自立的発展に貢献すること」をミッションとしています。恩納村内にメインキャンパスを構えるOISTは、瀬良垣区内に「OIST マリン・サイエンス・ステーション」という臨海研究施設を持ち、海洋に関わる様々な実験・研究を行っています。海洋気候変動ユニットは、マリン・サイエンス・ステーションの水槽内でクマノミなどを飼育し、海水温や二酸化炭素濃度などの環境の変化に対する海洋生物の適応性、順応性を研究対象の一つとしています。

詳細： https://www.oist.jp/ja/research/research-units/macc/seragaki-island-clownfish-restoration-project

＜ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄＞

ホテルが位置する恩納村は沖縄県でも有数の素晴らしいリゾートエリアの一つであり、新しい冒険が詰まっています。世界自然遺産に登録されているやんばるへのアクセスも容易で、多くの自然や地元の文化体験が楽しめます。ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、沖縄本島屈指のリゾートである恩納村の美しい海に囲まれた瀬良垣島と、沖縄本島が一本の橋で繋がりひとつのリゾートを構成する、ユニークなロケーションを特徴としたリゾートホテルで「元気になるホテル」として、身体と心に元気が満たされるリゾート体験を提供し続け、今後も魅力あるデスティネーションリゾートとして沖縄観光に貢献してまいります。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界40カ国以上で230軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP) をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/)、X(https://x.com/hyattregency)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。