タイを舞台にしたマンガ2作品の応援記念イベントを開催

株式会社foriio

在東京タイ国大使館商務参事官事務所とタイ国政府観光庁東京事務所の協力のもと、株式会社foriio（本社：東京都新宿区、代表取締役：山田寛仁）と株式会社タツノコプロは株式会社KADOKAWAと連携し、タイを舞台としたマンガ作品『異世タイ転生』 および 『ソイ・ストーリー まんが家はタイの小路をゆく』の連載を応援する記念イベントを、2026年1月29日（木）に東京都内にて開催しました。

本イベントは、タイを舞台としたマンガ作品が同時期に複数連載されている状況を受け、その魅力をより多くの方に届けるとともに、日本とタイのクリエイティブ・カルチャーの交流を促進することを目的に実施されたものです。

当日は、『異世タイ転生』の原案となった動画「タイに来たらいいと思う」で知られるNipponBoyz（ルーク、リョータ、ヒデキ）の3名が登壇。漫画家の小林眞理子とともに、作品制作の背景や、タイでの体験、現地の文化や人々から受けた影響について語るトークショーを実施しました。

トークセッションでは、創作におけるリアルな体験の重要性について意見が交わされ、会場は終始和やかな雰囲気に包まれました。また、イベント内ではNipponBoyzによる楽曲披露も行われ、来場者から大きな反響を得ました。

当日は取材メディア関係者に加え、抽選で招待されたファン約70名が参加。登壇者との交流を通じて、作品世界やタイ文化への理解を深める貴重な機会となりました。

foriioは今後も、マンガやアニメーションをはじめとするクリエイティブ分野において、国内外のパートナーと連携しながら、作品づくりと文化発信の両面からクリエイターの挑戦を支援してまいります。

■イベント実施概要

イベント名：

タイのマンガが熱い！

『ソイ・ストーリー まんが家はタイの小路をゆく』＆『異世タイ転生』応援記念イベント

日時：2026年1月29日（木）13:00開演

場所：東京都内

登壇者：

NipponBoyz（ルーク／リョータ／ヒデキ）

小林眞理子（漫画家）

■メディア取材お問い合わせ先：press@foriio.com

■『異世タイ転生』作品概要

作品名：異世タイ転生（いせたいてんせい）

製作：TEEM BOOK×foriio

原案：NipponBoyz

脚本：マッチャワット・山鳥萌史

漫画：かたりな

編集：foriio

発行：コンパス

■『異世タイ転生』出版情報

作品の詳細はこちら： https://www.com-pass.fun/shinrensai/isetai

■著作権表記

(C)異世タイ転生プロジェクト

■株式会社foriioについて

株式会社foriioは「個のクリエイターのエンパワーメント」をミッションに掲げ、クリエイター向けのポートフォリオプラットフォーム「foriio」を開発・運営する会社です。映像・アニメーション・デザイン・イラストなど、エンターテインメント領域を中心にクリエイターと企業をつなぎ、企画開発・プロデュース・人材支援など多角的に事業を展開。「クリエイターが世界中で活躍する時代をつくる」というビジョンのもと、プラットフォーム運営にとどまらず、作品やコンテンツを生み出す“共創パートナー”として活動しています。

ホームページ：https://foriio.com

法人向けページ：

https://foriio.com/business

https://www.foriio.com/foriio-solution

【企業情報】

所在地：東京都新宿区新宿５丁目15-14 INBOUND LEAGUE 501

代表者：代表取締役 山田 寛仁

設立日：2017年12月15日

事業内容：

・クリエイターのポートフォリオサービス『foriio』の運営

・企業の抱える経営／事業／組織／マーケティング／に関連する課題に対しての、デザイン&他クリエイティブを用いたコンサルティング＆制作業務

公式サイト：https://foriio.com

本リリースに関するお問い合わせ：press@foriio.com