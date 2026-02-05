累計20万部突破の大人気書籍『認知症世界の歩き方』が体験型展示に

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン認知症世界を歩いてみたら。展

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン（代表：筧裕介）は、NPO法人ボーダレスファウンデーション（代表理事：田口一成）と「認知症世界を歩いてみたら。展」の開催に向けた連携を開始しました。本連携は、認知症のある方が日々体験している世界や、そこに生まれる戸惑いや不安を、家族や支援者、そして社会全体が知り、理解するための新たな入り口をつくることを目的としています。

超高齢化が進む日本において、認知症は一部の人だけの問題ではなく、誰にとっても身近なテーマです。しかし現在もなお、認知症への誤解や偏見から、認知症のある方が社会との関わりを失ってしまう状況が少なくありません。本展では累計20万部を突破し、中国・台湾・韓国でも出版された『認知症世界の歩き方』が描いてきた当事者の視点を、体験型・参加型の展示として再構成し、認知症を「怖いもの」ではなく、「共に生きる社会の課題」として捉え直す機会をつくります。

認知症世界の歩き方について

『認知症世界の歩き方』は、認知症のあるご本人約100名へのインタビューから生まれた、ご本人の気持ちや困りごとを旅行記と旅行スケッチとしてまとめた書籍。出版後は、講演会やワークショップ、世界観をもとにした様々な企画に挑み、人々の認知症観を変えることを目指すプロジェクト。映画化プロジェクトも始動し、2027年春公開予定としている。

詳細を見る :https://issueplusdesign.jp/dementia_world/

背景

認知症とは、脳の老化などにより認知機能が持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。加齢に伴って誰にでも起こりうるものであり、決して特別な人だけの病気ではありません。日本では高齢化の進行とともに認知症の罹患率が年々高まり、国際的にも課題先進国となっています。一方で、認知症に対する理解不足や「何をするか分からない」「関わるのが怖い」といった偏見が、当事者との関わりを避ける空気を生み出しています。その結果、地域や社会との繋がりが失われ、医療・福祉への過度な依存が進み、社会保障費の増大にも繋がっています。超高齢化社会を持続可能なものにしていくためには、制度や支援体制の整備だけでなく、市民一人ひとりの認知症への理解を深め、関わり方をアップデートしていくことが求められます。

https://issueplusdesign.jp/dementia_world/basic/

連携内容

本連携では、issue+designが長年取り組んできた『認知症世界の歩き方』の調査・表現の知見と、ボーダレスファウンデーションが培ってきた社会実装の経験を掛け合わせ、「認知症世界を歩いてみたら。展」を共同で企画・開催します。また、今後は展示物を貸し出し、他の地域や団体でも企画展を開催できる「ライセンスモデル」の構築を進め、全国各地で継続的に展開できる仕組みづくりを目指します。





コメント

筧 裕介

『認知症世界の歩き方』は、認知症を「知識」として理解するのではなく、認知症のある方が生きている世界を「体験」として共有することで、人々の認知症に対する見方そのものを変えていく取り組みです。今回の展示では、書籍だけでは伝えきれなかった戸惑いや感覚の揺らぎを、身体全体で体験してもらうことを目指しています。 ソーシャルビジネス領域で豊富な知見とネットワークを持つボーダレスファウンデーションとの協働によって、この体験が一過性のイベントに終わることなく、各地に根づき、広がっていくことを期待しています。「日本の、そして世界の認知症観を変える」という大きな挑戦に、ともに踏み出せることを心から楽しみにしています。

筧 裕介田口 一成田口 一成

認知症を「知識」や「課題」としてだけでなく、「体験」として捉え直すことができるのが『認知症世界の歩き方』のすごいところです。 認知症に対する社会の固定観念を塗り直す、筧さんの熱量と行動力に大きな影響を受けました。 本書の世界観をより多くの人に届けるため、issue+designと連携して企画展を開催できることを大変嬉しく思います。この企画展が、認知症を「理解する入口」となり、来場者一人ひとりが自分ごととして考えるきっかけになることを願っています。

今後の予定

リリース記念イベント

開催概要

【3月】『認知症世界を歩いてみたら。展』リリース記念イベント

社会課題は、体験から動かせる。

『認知症世界の歩き方』がひらく、共感のコミュニケーションデザインとは

東京

日時：3月9日（月）19:00~20:00（18:30開場）

場所：竹中工務店

福岡

日時：3月25日（水）19:00~20:00（18:30開場）

場所：ソーシャルベンチャーPARK福岡

登壇者

・筧 裕介（『認知症世界の歩き方』著者 /issue+design 代表）

・田口一成（株式会社ボーダレス・ジャパン代表 / NPO法人ボーダレスファウンデーション代表理事）

お申込みはこちら :https://peatix.com/event/4853963

展示イメージ

【5月】認知症世界を歩いてみたら。展

会期：５月１日（金）～５月７日（木）

開場時間：初日15:00～19:00、中日10:00～19:00、最終日10:00～15:00

会場：鎌倉芸術館（神奈川県鎌倉市大船６丁目１－２）

展示概要

認知症世界にようこそ。

あなたはこの世界を旅する旅人。

ここ認知症世界では、想像を絶する摩訶不思議な風景が次々とあなたの目の前に現れ、誰もがいろいろなハプニングを体験するのです。

本展では、旅のストーリーをコンセプトにしたエリアが点在し、記憶・時間・空間・身体感覚・認知の揺らぎなど、作品を通してお届けします。

詳細を見る :https://issueplusdesign.jp/dementia_world/exhibition/

団体概要

issue+designについて

団体名：NPO法人issue+design

設立日：2008年

所在地：東京都文京区千駄木2丁目40-12

代表者：筧 裕介

ウェブサイト：https://issueplusdesign.jp/

ボーダレスファウンデーションについて

団体名：NPO法人ボーダレスファウンデーション

設立日：2024年12月24日

所在地：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーパーク福岡

代表者：田口一成

ウェブサイト：https://borderless-foundation.org/

