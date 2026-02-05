【ご好評につき期間延長】温泉宿「足尾の宿 かじか」東武日光駅発着・無料送迎バス付き宿泊プランを2月末まで実施！

株式会社女将塾

株式会社女将塾（本社所在地：東京都千代田区、代表：三宅大功）が運営する「足尾の宿 かじか」では、現在実施中の「東武日光駅発着・無料送迎バス付き宿泊プラン」について、

多くのお客様よりご好評をいただいていることから、当初1月末までとしていた実施期間を、2026年2月末日まで延長することを決定いたしました。

例年、雪が降る時期には「雪道や路面凍結が心配で、車でのアクセスをためらってしまう」というお声を多くいただきます。本プランは、そうした冬季特有の移動に対する不安を解消し、安心して冬の足尾をお楽しみいただくために企画いたしました。

無料送迎バスをご利用いただくことで、雪道の運転や乗り換えの負担なく、東武日光駅・JR日光駅から当館まで快適にお越しいただけます。

また、前回の実施時はスタンダードプランと同額でのご提供でしたが、今回はより多くのお客様にご利用いただけるよう、内容はそのままに、スタンダードプランよりもお得な価格でご用意いたしました。

送迎付きでアクセス不安を解消！スタンダードプランよりもお得な価格で

雪道でも安心・安全に当館までお越しいただけます

◆ プラン概要 ◆

- 期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）限定- 区間：東武日光駅／JR日光駅 ⇔ 足尾の宿 かじか- 出発時間：第1便 10:00 チェックイン前に温泉や昼食をゆっくり満喫第2便 14:00 到着後、そのままスムーズにお部屋へご案内- プラン料金：11,000円～/1名様（2名一室利用時）

10時発のバスでお越しのお客様は、雄大な雪景色を眺めながらロビーでごゆっくりとお過ごしいただいたり、お食事処で昼食をお楽しみいただいたりと、チェックイン前のお時間もご自由にお過ごしいただけます。

雪の季節だからこそ楽しめる、静寂な銀山平の風景と美肌の湯を心ゆくまでご堪能ください。

◆ 10時便のご滞在イメージ ◆

10：00 東武日光駅（またはJR日光駅）ロータリー集合／出発

11：00 足尾の宿かじか着 チェックインのお手続き

12：00 昼食（ご自身でお好きなものを購入いただけます）

14：00 ご入浴

～翌日～

9：00 チェックアウト。 足尾の宿かじか出発

10：00 東武日光駅またはJR日光駅ロータリー到着予定

※天候等、交通事情により予定時刻より遅れる場合がございます。

※ご予約人数によりバスが変更になる場合がございます。

「美肌の湯」を雪見露天で満喫

送迎バス付で安心無料送迎プランの検索はこちら ＞ :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=01958dcd-b5d3-71b1-93e0-aeb90b2adf2b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_codes=18216230,17642668

◆ 美肌の湯で心まで温まる贅沢なひとときを ◆

当館自慢の温泉「庚申の湯」は、2025年10月に日本テレビ系列『ヒルナンデス！』にて美肌の温泉として紹介されました。

泉質：ナトリウム・カルシウム‐硫酸塩・炭酸水素塩泉

効能：切り傷、やけど、慢性皮膚病、神経痛、筋肉痛など

とろみのある湯が特徴の「庚申の湯」は、肌の角質をやさしく落としながら高い保湿効果をもたらし、しっとりとした湯上がり感を実感いただけます。雪が舞い降りる露天風呂で、冷えた体を芯から温める、冬ならではの贅沢なひとときをお楽しみください。

庚申の湯の詳細はこちら ＞ :https://ashio-kajika.jp/news/6/

温泉のあとは、日光の山の幸を味わう

庚申の湯特有のとろみは柔らかで心地よい肌触り開放感ある絶景露天風呂（紅葉シーズン）窓いっぱいに広がる大自然（紅葉シーズン）

「美肌の湯」でゆったりくつろいだあとは、地元食材を豊富に使った会席料理で穏やかな夕食を。

ご夕食には日光名産の「湯波」や清流が育む川魚、旬の山菜など地元食材をふんだんに使用した会席料理をご用意しております。足尾の歴史と豊かな自然が育んだ滋味深い味わいを一品一品心を込めてお届けいたします。

雪景色に包まれた静寂の中、ここでしか出会えない郷土の味を、地酒とともにゆったりとご堪能ください。

公式サイトなら、会員登録＆ログインで５％お得です

地元食材を活かした会席料理（スタンダードプラン）地元の食材をふんだんに使用した朝食も

公式サイトより会員登録してご予約されたお客さまには「いつでも5％OFF」の割引が適用され、他サイトよりも最安値でご予約が可能です。

足尾の宿 かじか 公式HP ＞ :https://ashio-kajika.jp/

施設概要

施設名 ：足尾の宿 かじか

客室数 ：15室

浴場 ：大浴場・露天風呂・サウナ

所在地 ：〒321-1511 栃木県日光市足尾町5488

アクセス ：日光宇都宮道路「清滝IC」より車で約30分

URL ：https://ashio-kajika.jp/

会社概要

株式会社 女将塾

所在地： 東京都千代田区神田錦町3丁目23番 神田錦町安田ビル11F

代表者：三宅 大功

設立：2004年8月20日

URL：https://okamijuku.com/

事業内容：旅館・ホテルの運営受託経営・運営コンサルティング