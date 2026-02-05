サステナブル傘ブランド「SiNCA by Wpc.」より、Wpc.史上初*1の風速25m/s*2の耐風試験をクリアした手のひらサイズのタイニーシリーズが新登場！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する環境配慮型のサステナブル仕様の晴雨兼用傘ブランド「SiNCA by Wpc. (シンカバイダブリュピーシー)」は、2026年新作として、Wpc.史上初*1風速25m/s*2の耐風試験をクリアした、手のひらサイズのコンパクトシリーズ『SiNCA TINY 50 6K』を、2026年2月上旬よりWpc.公式オンラインショップ、直営店舗、他、全国の取扱店舗にて販売いたします。

*1 5段フラットタイプにおいて

*2 タイニーシリーズのみ。それ以外のSiNCA製品の耐風性は15m/sです。

第三者検査機関において、記載の風速送風下で傘骨に異常がないかを確認しています。

この傘は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風・突風時でのご使用は大変危険ですのでおやめください。

SiNCAブランドページ :https://wpc-worldparty.jp/brand/wpc-sinca/

長く使える価値を追求して、2026年新たなシリーズが誕生

「長く使い続けられることが、サステナブルになる。」

この想いのもと、2023年に誕生した「SiNCA by Wpc.」。

ビニール傘の使い捨てが社会課題として注目されるなか、傘を“消耗品”として扱う従来のあり方を見直し、長く使い続けられる価値に向き合ってきました。

再生素材の活用や耐久性に配慮した仕様により、“一本の傘を愛用し続けられること”を提案する。

その考え方こそが、ブランドの原点です。

ブランド名の“シンカ”には、傘の「真価」を深く考える「深化」を通して、「進化」を続けるブランドでありたいという想いが込められています。

その想いを形にするため、生地にはリサイクルポリエステルを、持ち手にはバンブーファイバー*3を採用。また、耐久性に配慮した仕様により、雨の日も晴れの日も、日常の中で使い続けられるシリーズを展開してきました。

そして、2026年。

大切にしてきた「長く使える」という考え方をもとに、新作「タイニーシリーズ」が登場します。

コンパクトな携帯性と風速25m/s*2の耐風性能を両立した、Wpc.史上初*1のモデル。

持ち運びやすさと耐久性を兼ね備え、長く愛用できる新シリーズです。

【NEW】 Wpc.史上初*1の風速25m/s*2の耐風試験をクリアしたタイニーシリーズが登場！

SiNCA TINY 50 6K (税込４,950円)(https://www.wpc-store.com/c/sinca/sip-003-102)

コンパクトさと耐久性を兼ね備えた「タイニーシリーズ」が新登場。

手のひらサイズのコンパクトモデルながら、Wpc.史上初*1となる風速25m/s*2の耐風試験に合格し、高い耐久性を実現しました。

雨傘・日傘として使える晴雨兼用タイプで、天候を問わず日常使いできるのも特長。

バッグに収まりやすいサイズ感に加え、カラビナ付きで携帯しやすく、外出時の常備傘としておすすめの一本です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/367_1_8a11dd2471f56187e364d132378ab9a1.jpg?v=202602051051 ]

【サステナブル】 環境への配慮を取り入れた素材選び

― ハイスペックな生地には廃ペットボトルを再利用。

傘の生地には、使用済みのペットボトルを粉砕したリサイクルポリエステル繊維を採用。新たに石油成分からつくる必要がない、環境に配慮したサステナブルな素材を使用しています。

― 持ち手の素材にはバンブーファイバー*3を混合。プラスチックの使用量を削減。

プラスチックに代わる素材として注目を集める「バンブーファイバー*3」は、竹から取り出した繊維。プラスチックの使用量を削減できるほか、生産過程において二酸化炭素の排出量も削減できる環境にやさしい素材です。

― 傘の生産者として、売上の2%を森林保全活動へ

一般社団法人more trees(モア・トゥリーズ) を通じて森林を保全する取り組みに参画。植林や育林をはじめ、獣害対策など地域のコミュニティーを大切にした活動を行う予定です。

*3 自生する竹の繊維を取り出してパウダー状にして固めた素材

【雨傘／日傘】 雨傘・日傘としての基本性能をしっかり備えた設計

― 激しい雨にも対応できる優れた耐水性*4

近年の激しい雨を想定し、Wpc.ブランドのなかでもトップクラスとなる生地の耐水性20,000mmH2O*4を確保。

傘の縫い目などからの水漏れを防ぐ耐漏水性*5も高いレベルで兼ね備え、悪天候でも安心の使い心地を実現しました。

― 強風に揺るがない25m/s*2の耐風性

耐久性に優れたグラスファイバーやカーボン素材の骨と、高強度の骨構造を採用。永く使い続けるための「強さ」を追求した結果、長傘・折りたたみ傘ともに風速25m/s*2の耐風検査をクリアしました。

― 長く続く最高等級の撥水性

生地に施した加工により最高等級となる撥水性5級*6をクリア。雨を弾き、雨粒が玉のように転がるため、収納時には濡れにくい「ストレスフリー」な傘に仕上がりました。撥水性能も長く続くためデイリー使いとしても重宝します。

*4 JIS L 1092の規定に準じて生地の耐水度を測定しています。

*5 1時間で50mmの降雨量を20分間継続する試験を実施。

*6 JIS L 1092の規定に準じて生地のはっ水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

― 光をシャットアウトする完全遮光*7の生地

生地の裏面にポリウレタン樹脂の多層コーティングを施すことにより、光を100％カットする完全遮光*7の生地を実現。抜群の日傘性能でまぶしさを抑え、快適に外出できます。

― 紫外線を徹底ブロックUVカット率99.9％*8

日焼けやシワ・シミの原因となる紫外線を防ぐために、UVカット率99.9％*8の生地を採用。紫外線保護係数（UPF値）は最高格付けのUPF50＋*9を実現しました。日差しが強い季節をはじめ、オールシーズン活躍します。

*7 JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としており、傘本体の性能を示す数値ではございません。

*8 JIS L 1925の規定に準じてUVカット率を測定しております。

*9 JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。

【カラーバリエーション】 自然界から着想を得た6種のカラー

植物、水、空、木々など、わたしたちが日々暮らす自然から着想を得たカラーを展開。スモーキーで趣のある色味は、年齢や性別を問わず愛用していただけます。

- 石灰石：柔和なオフホワイトは、落ち着いた雰囲気を醸し出します。- 澄んだ空：爽やかなサックスブルーは、気持ちまで晴れやかにしてくれます。- 深水：落ち着いたブルーは、オーソドックスながら知的で大人な印象です。- 植物：穏やかなグリーンは、心を和らげてくれる存在です。- 落ち葉：鮮やかなレッドは、雨の日を明るく華やかに彩ります。- 木：温もりを感じるブラウンは、奥深い印象を演出します。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/sinca)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000001904/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/women-shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/sinca.html)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/page/33606DC4-9164-46A4-AF28-7AEDBD29B0E4?ingress=2&visitId=984d6a01-2af2-4c23-a474-7aa994cd6c10&ref_=ast_bln)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/shop/wpc_kiu/)

※店舗により、一部取扱いのない商品がございます。

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼LOFT、ハンズ、他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

公式SNS

株式会社ワールドパーティーについて

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長 ：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU