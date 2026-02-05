【赤から】などを展開する株式会社甲羅が、2月14日（土）開催の「マイナビ転職フェア 名古屋」に出展

株式会社甲羅

全国で鍋料理の「赤から」や、老舗かに料理専門店「甲羅本店」を展開する株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）は2026年2月14日（土）に、ウインクあいち（名古屋市）にて開催される「マイナビ転職フェア 名古屋」に出展します。第二創業期を迎えた現在、今後の事業拡大の中枢を担う人材を幅広く募集いたします。

私たちが目指す未来

社会の価値観が大きく変化する今、私たちは現在を「第二創業期」と位置づけ、新たな成長ステージへと歩みを進めています。半世紀以上にわたり築いてきた信頼と実績を礎に、「感じ良く」「親切に」「丁寧に」という姿勢を大切にしながら、食を通じて人の心を豊かにする企業であり続けたいと考えています。

私たちが何よりも大切にしているのは、「人が好き」「飲食が好き」「人の喜ぶ顔が好き」という想いです。その想いを大切にしながら、社員一人ひとりとの対話を重ね、これからの甲羅をつくり上げていくことが、私たちの目指す未来です。そうした考えのもと、今回の転職フェアにおいても代表取締役社長が会場に足を運び、求職者の皆さまと直接お話しさせていただく予定です。



今後は国内でのさらなる成長に加え、世界へ向けて甲羅ならではのおもてなしを発信していくことも視野に入れています。コミュニケーションの形が多様化する時代だからこそ、「心を込めること」「人を想うこと」の価値を大切にし、次の時代に選ばれる外食企業を目指してまいります。

株式会社甲羅について

株式会社甲羅の採用情報はこちら :https://www.kora.co.jp/recruitment/

株式会社甲羅は【おいしさと楽しさの創造】を企業理念として鍋料理の「赤から」、かに料理専門店の「甲羅本店」といったブランドを中心にグループ全体で約200店舗を展開しています。私たちの強みは、強いブランド力と時代に合わせて進化を続ける高い商品力です。他社にはない独自性をもった商品・サービスをお客様に提供しています。

株式会社甲羅の募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/122_1_1e78f78029bbcd4768dbc3555c13819a.jpg?v=202602051051 ]

【募集職種】 店長・店長候補 / 人事・労務・採用

【特徴項目】 未経験・既卒・第二新卒歓迎

【PRポイント】・創業50年の安定した事業基盤

・店舗数急拡大中（前年比＋10％）

・全店休業導入など全社的に改革を推進中

イベント概要

展示会名：マイナビ転職フェア 名古屋

日 時 ：2026年2月14日（土）11:00～17:00（受付 10:00～16:30）

会 場 ：ウインクあいち 7F・8F 展示場

住 所 ：愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38

アクセス：JR線・地下鉄・名鉄線・近鉄線「名古屋駅」徒歩2～5分

主 催 ：株式会社マイナビ

公式サイト：https://tenshoku.mynavi.jp/event/aichi/20260214A/