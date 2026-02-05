JK・JDエンジニアによる、若年層に “刺さる” Web・アプリ開発サービス 「Raynix」 が始動

合同会社Yellow Frontier

合同会社Yellow Frontier（本社：東京都中央区、代表：宇佐原 嘉晃）は、若年層の感覚を持つZ世代・JK・JD世代の女性エンジニアで構成されたWeb・アプリ・システム開発サービス「Raynix（レイニックス）」を、正式に開始いたします。

サービスページ： https://raynix.jp/(https://raynix.jp/)

サービス立ち上げの背景

若者をターゲットにしたアプリやサービス、女性向けプロダクト（フェミテック等）の開発において、「作り手がターゲット層と乖離している（いわゆる “おじさん開発者” ）ために、ユーザーに響かない、感覚がズレてしまうという課題が多くの企業で見受けられます。

「Raynix」は、こうした課題を解決するため、ターゲット層そのものである「若年層・女性」のエンジニアが、企画段階から開発、およびその後の改善活動までを一気通貫で伴走するサービスとして誕生しました。

「Raynix」3つの特徴

１．若い女性や学生の“当事者”視点での開発

メンバーはJK（女子高校生）・JD（女子大学生）世代を中心とした女性エンジニアで構成されています。推し活、音楽、SNSトレンド、Z世代特有の文化などを「分かっているフリ」をするのではなく、リアルな当事者感覚で企画・設計が可能です。

２．少数精鋭で、企画～開発が完結する「圧倒的な合理性」

従来の開発では、企画・デザイン・エンジニアと担当が分かれ、調整コストや人件費が増大しがちでした。「Raynix」では、若年層向けPR視点を持つエンジニア自身が、企画・デザイン・体験設計・開発までをワンストップ（1人、または少数精鋭チーム）で担当します。これにより「早い・安い・ズレない」開発を実現します。

３．“作って終わり”ではない伴走型開発

単なるソフトウェアの納品にとどまらず、「若年層の反応はどうか？」「どうすればより刺さるのか？」といったフィードバックを行いながら、貴社のサービスを一緒に育てていく伴走型のスタイルをとっています。

開発事例

mappy（アプリ甲子園2024 一般開発部門優勝作品・総務大臣賞受賞）

mappyは場所と思い出を繋げることができる全く新しいクローズドなSNSです。写真、音楽を選択し、手紙を書き、それらを思い出の場所にリンクさせることでその場所と結びつく感情や記憶をいつでも鮮明に残すことができるアプリです。

Leaply

Leaplyは、対話型AIを用いて、自分のやりたいこと、夢の言語化を助けるアプリです。

開発者が大学進学の際、身近な友人が学部選択に悩んでいる状況を「課題」として捉え、開発されたもので、日本のみならず、海外からもインストールされるアプリとなっています。

主要メンバー紹介

合同会社Yellow Frontier Raynix事業部 事業部長 中村 風花

高校時代からプログラミングスクールに通い、現在は立命館大学情報理工学部に進学。

学業と並行してプログラミング講師として指導を行う一方、バンド活動にも取り組み、Raynix事業部の事業部長としてホームページ制作やアプリ開発を手がけている。

エンタメの現場で実際に活動している経験を活かし、ユーザーの感情や体験に寄り添いながら、「誰かの力になり、その人生の一部となる“きっかけづくり”」を軸に、技術を通じた価値創出を目指している。

（コメント）

私自身の経験から、プロダクトは、ユーザーにとって特別な体験価値を持ちつつ、日常の行動や習慣の中に自然に組み込まれる存在であるべきだと考えています。若年層向けサービスは、「若者に刺さる体験」を設計できるかどうかで結果が大きく変わります。Raynixは当事者視点を強みに、企画から開発、改善まで伴走しながら、ユーザーに本当に使われ続けるプロダクトと、企業様の中にノウハウが蓄積される仕組みづくりを目指します。

合同会社Yellow Frontier Raynix事業部 副事業部長 伊藤 璃乃

通信制高校3年、2026年から慶應義塾大学環境情報学部へ進学。

幼少期からプログラミングを学び、名門帝塚山学院幼稚園/小学校/中学校を卒業。高校1年時に安定した当時の進路に違和感を抱き、通信制高校へと転校。その後、自分の世界観を表現できる媒介として、アプリ開発に注力し、アプリ甲子園2024では優勝・総務大臣賞を受賞。受託開発会社でのインターンを経験し、実社会でのエンジニアのスキルを身につけた。現在は「感情×ものづくり」を基軸に新たなプロダクト開発を進めている。将来の夢は誰かの幸せに自分の色を加えること。

（コメント）

「それぞれの幸せに携わる責任を」

私はこの言葉を大切に、お客様の人生の一部に関わることが出来る喜び・それに伴う責任を大切にし、サービス開発を行っています。

お客様の幸せ、ビジネスを、テクノロジーの力で最大化させるお手伝いをさせてください！

今後の展開

1. 若手女性エンジニアの育成とコミュニティ拡大

Raynixでは、現在活躍しているJK・JDエンジニアだけでなく、プログラミングを学ぶ意欲のある同世代の女性を積極的に採用・育成していきます。技術力と感性を兼ね備えたエンジニアのコミュニティを形成し、IT業界における女性活躍の場を広げてまいります。

2. 企業の「若者向けビジネスDXパートナー」としての連携強化

単なるシステム開発の受託にとどまらず、企業の新規事業開発やDX推進において、「若者のインサイト」を取り入れるための戦略的パートナーとしての提携を拡大します。大手企業との共創プロジェクトも積極的に推進していく予定です。

合同会社Yellow Frontierについて

私たちは、「時代に正しさを」これをスローガンに、これまでの過去とは違う、新たな常識を、時代や地域に合わせて提供する会社を目指します。

教育、通信技術、ファッション、コミュニティなど、様々なジャンルの垣根を越え、日本、アジア、世界を牽引します。答えはいつもあなたにある。人に寄り添い、地域に寄り添い、社会に寄り添い、世界に寄り添います。

【会社概要】

社名：合同会社Yellow Frontier

本社所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

代表者：宇佐原 嘉晃

事業内容： 教育事業、英語塾運営、ソフトウェア開発

HP：https://yellowfrontier.jp/