Podcast「日本IBM　誰かに話したくなる“○○”の話」に各業界を代表する経営者、思想家がゲストとして登場。テーマは“2035年のCEO”。

日本IBM：https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/jp-ja/report/ibm-2035ceo-podcast

Podcast 配信URL：https://lnk.to/IBM-podcast(https://lnk.to/IBMpodcast)

このPodcastでは、シリーズごとにテーマを設け、日本IBMの専門家や各分野の第一線で活躍するゲストを迎えて、未来を形作る重要なトピックについて、深く掘り下げたディスカッションを行います。が深く掘り下げたディスカッションを行います。今回配信がスタートする第4シリーズのテーマは“2035年のCEO”です。IBM Thought Leadershipインタビューにもご協力いただいた各業界を代表する経営者、思想家をゲストにお迎えし、2035年の世界と、そこで求められる企業・リーダー像を深く紐解いていく対談シリーズです。

本シリーズでは、「2035年のCEOはどのような存在になるのか？」をテーマに議論を展開します。各対談では、ゲストの方々にYes/Noで答えられるシンプルな質問に挑戦いただき、その回答に込められた背景や価値観を深掘りすることで、未来に対する洞察や変わりゆく企業の役割、これからのリーダーに求められる思考や姿勢を立体的に浮かび上がらせます。

テクノロジー・社会構造・価値観が大きく変わっていく未来に向けて、企業は何をめざし、リーダーはどのようなに意思決定をし、社会と向き合っていくのか。多彩なゲストによる洞察に満ちた対話は、 “誰かに話したくなる”特別な気づきをもたらす内容になっています。

未来の経営、未来の働き方、そして未来のリーダー像をともに見つめ直すこのシリーズ。2035年のビジョンを描くヒントとして、お楽しみいただけます。

Podcast「日本IBM 誰かに話したくなる“〇〇”の話～“2035年のCEO”シリーズ～」

ホスト

藤森 慶太

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員

コンサルティング事業本部

成長戦略統括事業部

ハイブリットクラウド＆データ担当

ゲスト

楠木 建

一橋ビジネススクール一橋大学 PDF寄付講座・シグマクシス寄付講座 特任教授

隅野 俊亮

第一生命保険株式会社 代表取締役社長

久世 和資

旭化成株式会社 取締役 副社長執行役員

研究開発・DX・知的財産統括

井上 慎一

全日本空輸株式会社 代表取締役社長

山口 明夫

日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長

配信情報

「日本IBM 誰かに話したくなる“〇〇”の話～“2035年のCEO”の話～」シリーズ

エピソード配信日時：毎週月曜配信

配信先 : Apple Podcast、Spotify、Amazon Music等 Podcasts主要リスニングサービス

