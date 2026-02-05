ダスキン会員サイトで「DDuetコイン」が2,000名に当たる！『DDuet会員200万人突破！ありがとうキャンペーン』開催2月5日（木）～3月6日（金）まで

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）は、清掃・衛生用品のレンタル・販売やプロのお掃除サービスなどを展開する訪販グループが運営する会員制webサイト「DDuet（ディーデュエット）」の会員数が200万人を突破したことを記念して、2026年2月5日（木）から『DDuet会員200万人突破！ありがとうキャンペーン』を開催します。

会員制webサイト「DDuet」は、ご家庭向けのお客様とダスキンの新たなつながりを目的として、商品・サービスのご注文をはじめ、暮らしに役立つ情報や、商品・サービスに利用できるDDuetコイン（※1）、会員限定クーポンの配信、お客様の声をご紹介する投稿コーナーなど、さまざまなコンテンツをご利用いただける無料会員サイトです。2014年1月に開設して以来、皆さまに支持をいただき会員数が200万人を突破しました。

この度、皆さまへ日頃の感謝を込めて商品・サービスで使用できる「DDuetコイン（※1）」を、応募された会員のなかから抽選で2,000名を対象に総額200万コインをプレゼントします。現在、会員でない方もこの機会に会員登録いただくことで応募可能です。ぜひご応募をお待ちしております。

（※1） 1コイン＝1円相当で、ダスキンの商品・サービスに利用できるコインです（一部商品・サービスを除く）。

【キャンペーン概要】

キャンペーンサイト：https://dduet.duskin.jp/ohbo/2million.html

《注意事項》

期間限定コインの有効期限は付与日の翌月から3か月後の月末までとなります。同時期に開催中のキャンペーンと重複当選はありません。当選賞品の換金、返品はできませんので予めご了承ください。キャンペーンの開催期間や内容、条件を予告なく変更する場合や中止する場合があります。当選者はコインの付与によって発表とさせていただきます。

【応募方法について】

「DDuet 会員」または、「DDuet プレミアム会員」に登録いただければ応募可能です。すでに会員の方はDDuet

サイトからご応募ください。

ダスキン会員サイト「DDuet」: https://dduet.duskin.jp/