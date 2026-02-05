LINE公式アカウントの「友だち」が売上に繋がらないのはなぜか？Webマーケティングのプロが、運用の「4つの成功ステップ」を公開

株式会社WeBridge

WEB集客支援を展開する株式会社WeBridge（本社：東京都新宿区、代表取締役：白井俊久）は、企業のLINE活用における「成果の出ない運用」を改善するため、独自の知見に基づいた「LINE公式アカウント運用のコツと成功ステップ」をまとめた専門レポートを公開いたしました。

■ 背景：国内最大級のインフラ「LINE」活用の難化

現在、LINE公式アカウントの開設数は増加の一途を辿っていますが、多くの企業が「友だち登録が増えても来店や購入に繋がらない」「メッセージを送るたびにブロックされる」という課題に直面しています。

株式会社WeBridgeでは、データの利活用と戦略的なアプローチにより、LINEを単なる「配信ツール」から「顧客との絆を深めるLTV向上ツール」へと進化させる手法を体系化し、本レポートにまとめました。

■ 本レポートで解説する「運用成功の4ステップ」

目的の明確化とアカウント設定：ターゲットを具体化し、リッチメニューの最適化で利便性を向上。

友だち集めと認知拡大：店舗・Web・SNSを連動させた効果的な導線設計。

ブロックを防ぐ配信設計：セグメント配信（属性に合わせた配信）による情報のパーソナライズ。

データの分析と改善（PDCA）：開封率やリンククリック率、ブロック率の推移を基にした継続的な最適化。

■ 特徴的な解説内容：成功に不可欠な「機能活用」

本レポートでは、企業の担当者が即実践できる具体的な機能活用についても解説しています。

リッチメニューの活用：視覚的に訴求し、Webサイトや予約ページへの最短ルートを確保。

セグメント配信（絞り込み配信）：年齢、性別、地域などの属性を絞り込むことで、無駄な配信コストを抑えつつ高い成約率を実現。

ステップ配信の自動化：友だち追加からの経過時間に合わせて、最適な情報を自動で届けるシナリオ設計。

■ 詳細レポートURL

本件に関するより詳細な解説は、以下のコラム記事にて公開しております。

https://webridge.co.jp/column/line/

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ

事業内容：

1.WEBマーケティング事業

2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3.採用コンサルティング事業

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)

LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)