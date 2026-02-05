povo、「DMMポイント」とデータがセットになったトッピングを期間限定提供

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラーは2026年2月5日から、povo2.0の「コラボトッピング」として、「DMMポイント500pt」と「データ使い放題(1時間)」(注1)がセットになったトッピングを550円、大容量の「DMMポイント3,000pt」と「0.5GB(7日間)」がセットになったトッピングを2,990円で提供します。

「DMMポイント」は、DMMが提供する動画配信、電子書籍、ゲーム、英会話などさまざまなサービス(注2)において、1pt＝1円相当で使用できるポイントです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/214_1_41efe80fe71f805f708886c25f28dd47.jpg?v=202602051051 ]

詳細はこちら(https://povo.jp/dmm-cpn/)

その他、提供中のトッピング一覧はこちら(https://povo.jp/topping-list/)

(注1)ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

(注2)DMMポイントが利用可能なサービス一覧(https://support.dmm.com/payment/article/11109)

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。