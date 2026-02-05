春一番！小梅ちゃんの恋心をイメージしたあまずっぱい“梅の花びら型のグミ”が新発売！「小梅グミ」2026年2月10日（火）コンビニエンスストア・駅売店先行で発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は「小梅グミ」を2026年2月10日（火）にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売します。

「小梅」は1974年から販売している、梅素材にこだわったハードキャンディです。あまずっぱい梅の味わいと共に、きゅんと甘酸っぱい小梅ちゃんの恋の物語をお届けしています。

本品は、小梅ちゃんが慕う真（まこと）さんとの淡い恋のゆくえを予感させる春一番、そこにひらひらと舞う梅の花びら型をイメージしたあまずっぱい梅味のグミです。

勉強中や仕事の合間のリフレッシュしたいときなどに、ぜひお楽しみください。

商品特長

- 和歌山県産南高梅を使用し、初恋を思わせるあまずっぱくフルーティーな梅の味わいのグミです。- 赤と黄色の２色の花びら型のグミを並べて、一輪の梅の花を作ることもできます。また手紙の形をした、レアな形のグミもありますので、ぜひ探してみてください。- パッケージは、手に取る度にきゅんと気分が上がる春一番に吹かれる恋する小梅ちゃんデザインで、着物の色違いで全部で3種類。

※和歌山県産南高梅果汁3％使用（生果汁換算）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2587_1_88e24ce6a8e8cbe0e4ca63978d45369e.jpg?v=202602051051 ]パッケージ裏面でも小梅ちゃんについて紹介

小梅ブランドサイト 小梅ちゃんの初恋すとおりい公開中

https://www.lotte.co.jp/products/brand/koume/

「小梅ブランドの秘密」

ロッテの「小梅」は1974年に誕生したロングセラーのキャンディです 。「梅味のインパクト」と「甘ずっぱい恋の世界観」を融合させたオリジナリティあふれるブランドです。1970年代当時、キャンディは「甘いもの」というイメージがありましたが「小梅」は驚くような酸っぱさの梅味で、キャンディ市場に新風を吹き込みました 。キャンディのサイズは発売当時、直径約15ミリ。味のインパクトがあること、そして女性が口に含んでも頬が膨らまないよう、上品な小粒サイズに設計されました。

この小さなキャンディを「小梅ちゃん」という少女に見立て、着物姿の小梅ちゃんの淡い恋心を描いたCMを放送。わずか30秒の中で短編映画のような恋物語を展開しました。

その後、1981年からパッケージにも小梅ちゃんが登場し、その小梅ちゃんの横顔が印象的で、小梅ちゃんのイラストが変化していく中でも、その清楚さや一途な表情は守られています。

時代が変わっても「恋する気持ち」は親子、世代を超えて共感できる、変わらないもの。今ではキャンディにとどまらない商品展開で、小梅ちゃんの「恋する想い」をそっと胸に秘めている姿に「小梅」のあまずっぱさを通して、お客様の共感を呼び、長く愛されるブランドになっています。

