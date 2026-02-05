世界有数の光学機器メーカー「Celestron（セレストロン）」の日本公式ECサイトが、2025年2月5日、ついにオープン

株式会社アーキサイト

シンプルかつこだわりのある製品を日本市場に提供する株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎、以下アーキサイト)は、米国カリフォルニア州トーランスに本社を置く世界的な天体望遠鏡ブランド、セレストロン（Celestron, LLC.）の日本総代理店として、日本公式ECサイト「Celestron 日本公式ストア」を2025年2月5日（水）、開設しました。

これまで多くの天文ファンやアウトドア愛好家から寄せられていた要望に応え、ブランドの世界観を体現したプラットフォームがついに誕生します。

Celestron 日本公式ストア URL：https://celestron.jp(https://celestron.jp)

〇 公式ECサイト開設の背景：日本のファンの皆様へ、特別なブランド体験を

Celestronは、1960年代の創業以来、革新的な技術で天体観測の歴史をリードしてきた世界最大級の光学機器ブランドです。近年の天文および観劇需要の高まりと、多くのファンの方々から寄せられた「公式から直接最新情報を得て、安心して購入したい」という熱いご要望にお応えするため、Celestronのブランドフィロソフィーを直接体現する場として、公式オンラインストアを立ち上げる運びとなりました。

〇 本サイトの特徴

本サイトは、単なる販売チャネルにとどまらず、Celestronの魅力を最大限に引き出す「ブランドの拠点」を目指します。

1. 国内最大級のラインナップ

ブランドを代表する天体望遠鏡および、鏡筒や赤道儀などの天体関連製品はもちろん、双眼鏡やフィールドスコープ、顕微鏡、接眼レンズなどの各種アクセサリー類まで、公式ならではの豊富な品揃えを実現しています。

また、あると安心なスペアパーツ類についても、今後ラインナップの拡充を予定しています。

2. 総代理店による「正規品」の安心感

すべての取扱製品は国内正規流通品です。日本国内において在庫を管理し、迅速にお客様のお手元へお届けします。

3. 専門スタッフによる購入前後のサポート

製品選びに迷う初心者の方から、高度な設定を必要とするベテランの方まで、日本国内の専任スタッフがサポートいたします。

〇 オープン記念キャンペーンについて

「Celestron 日本公式ストア」のオープンを記念して、以下の2製品を日本公式ストアにて期間限定スペシャルプライスで販売いたします。世界有数の天体望遠鏡ブランドであるセレストロンの製品がお買い得な機会をぜひご活用ください。

- 対象製品

1. AstroFi 5インチ Wi-Fi SCT

Astro Fi5 SCTは無料の専用アプリCelestron SkyPortal Powered by SkySafari(TM)によって、スマートフォンやタブレットで全ての操作が完結するフルスペックの自動導入望遠鏡です。美しく情報豊かな双方向型の星図を使い、画面上の見たい天体をタップするだけで、望遠鏡がその場所を正確に指し示します。

通常価格：130,000円（税込）

期間限定スペシャルプライス：98,000円（税込）

2. NexStar Evolution 8インチ SCT

NexStar Evolutionは、Wi-Fiを標準内蔵した世界初のシュミットカセグレン望遠鏡です。もう、煩わしいケーブルやハンドコントローラーに縛られる必要はありません。お持ちのスマートフォンやタブレットをタップするだけで、望遠鏡は自動的に夜空の主役たちへと向かいます。お使いのデバイスをNexStar Evolutionの内蔵ワイヤレスネットワークに接続し、専用の「SkyPortal」アプリで宇宙を探索しましょう。

通常価格：440,000円（税込）

期間限定スペシャルプライス：348,000円（税込）

期間：2026年2月5日（木）～2026年3月1日（日）

● セレストロン（Celestron, LLC.）について

セレストロンは、1960年にアメリカ・カリフォルニアで、天文機器業界のパイオニアとして知られるトーマス・ジョンソンによって設立された、世界的な望遠鏡メーカーです。シュミットカセグレン式天体望遠鏡の量産化技術を確立し、その普及に大きく貢献したことで広く知られています。

取り扱いが容易な自動導入式望遠鏡から、大型鏡筒に至るまで幅広いラインナップを展開。革新的な製品開発と卓越した技術力を武器に、天体観測の世界を半世紀以上にわたりリードし続けています。

● アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。

※アーキサイト公式Webサイト（https://archisite.co.jp/）

※アーキサイト公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@archisite_pr）

※アーキサイト公式X（旧Twitter）（https://twitter.com/ARCHISITE_PR）

本件についてのお問合せ先：celestron@archisite.co.jp