花器でも、雑貨でもない。パールで空間を整える新インテリアブランド「PERLEA（パレア）」誕生
フラワーインテリアや山中漆器などの企画・開発・製造販売を行う株式会社アプラス（本社：石川県加賀市）は、
新たなインテリアブランド 「PERLEA（パレア）」 を発表いたします。
「PERLEA（パレア）」は、パールの柔らかな輝きを「何かを入れるための器」ではなく、
空間に“美しい余白”をつくる存在として再定義したインテリアブランドです。
第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショーにて初公開いたします。
花器・ペン立て・オブジェ
― あえて用途を決めないという選択
花器、ペン立て、オブジェ。
インテリアアイテムは、これまで用途によって分類されてきました。
PERLEAは、その境界線をあえて引きません。
花を活けても、ペンを挿しても、何も入れなくても成立する。
PERLEAが大切にしているのは、
「何を入れるか」ではなく、
そこに置いたとき、空間がどう変わるか。
空間全体のバランスを整えることを軸に、デザインされています。
開発背景
― 都市生活に求められる“静かな贅沢”
近年、都市部の住空間はコンパクト化が進み、
「モノを増やしたくない」「飾りすぎたくない」という意識が高まっています。
一方で、
空間に少しの上質さや余白を求める声は、確実に増えています。
PERLEAは、
そうした現代のライフスタイルに寄り添うために生まれました。
主張しすぎない。けれど、確かに美しい。
忙しい日常の中で、
“置くだけで空間が整う”という静かなラグジュアリーを提案します。
Concept
“Pearl in the Air.”
― 空間に、静かなラグジュアリーを。
ガラスの透明感と、
パールの粒が生み出す繊細なリズム。
PERLEAは、
イミテーションパールの柔らかな輝きを活かし、空間そのものに上質な空気感をもたらします。
飾りすぎないからこそ、住まいにも、オフィスにも、自然に溶け込む。
それが、PERLEAの考えるインテリアの在り方です。
商品特長
（1）用途を限定しないデザイン
花瓶として。
ペン立てとして。
あるいは、何も入れないオブジェとして。
使い方を決めるのは、持ち主自身です。
（2）主張しないのに、美しい
パールの上品な輝きと、
ガラスの透明感。
過度な装飾を排し、
空間を邪魔しない佇まいに仕上げました。
（3）都市の住空間に合うサイズ感
リビング、書斎、デスク周りなど、
限られたスペースにも自然に収まるサイズ設計。
（4）価格以上に見える質感
価格帯は2,000円台から。
日常に取り入れやすく、
それでいて上質さを感じられるバランスを追求しました。
ラインナップ（第1弾）
・フラワーベース
・ミラートレー
※今後もラインナップは順次拡充予定です。
ギフト・ショーで初公開
PERLEAは、
2月4日（水）～6日（金）に開催される
東京インターナショナル・ギフト・ショーにて初披露いたします。
写真では伝わりきらない、パールの質感やガラスの透明感を、ぜひ会場でご体感ください。
今後について
株式会社アプラスは、
フラワーインテリアで培ってきた「ものづくり」の知見を活かし、PERLEAを単なる雑貨ではなく、
空間提案型インテリアブランドとして育てていくことを目指しています。
販売情報
▼各商品はオンラインショップからご購入できます。
個人の方はこちら：https://aplusbtc.base.shop/items/all
法人の方はこちら：https://www.aplus-btb.biz/APLUS/IMT1030/IMT1037.aspx
会社概要
株式会社アプラス
本社：〒922-0406 石川県加賀市伊切町い1-1
TEL：0761-74-7800
公式HP：https://aplus-co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/aplus_co_ltd/