【佐渡汽船】両津港「ヤマザキショップ」が2月15日（日）装いも新たにリニューアルオープン
株式会社みちのりホールディングス

　佐渡汽船株式会社（本社：新潟県佐渡市、代表取締役社長：尾渡英生）は、2026年2月15日（日）、両津港佐渡汽船ターミナル内待合室売店を「ヤマザキショップ（Yショップ）トキまち館」としてリニューアルオープンいたします。


　本店舗は、船を待つお客様の利便性向上に加え、佐渡市民の皆様の日常使い、さらには佐渡の特産品を揃えたアンテナショップとしての機能を兼ね備えた、新しいスタイルのコンビニエンスストアです。



店名　　：ヤマザキショップ（Yショップ）トキまち館


開店日　：2026年2月15日（日）


所在地　：新潟県佐渡市両津湊353番地


　　　　 （両津港佐渡汽船ターミナル内）


営業時間：5:00 ～ 19:30


　　　　（※船の運航スケジュールにより変動あり）


取扱商品：パン、弁当、飲料、日用品、佐渡特産品、新聞・雑誌



※リニューアル店舗イメージ

　また、新店舗へのリニューアル準備のため以下の期間は該当売場を一時閉鎖させていただきます。ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


　※休業期間：2026年2月9日（月）～ 2026年2月14日（土）