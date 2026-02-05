いなば食品　健康ツナシリーズに「プロテイン」「食物繊維」「MCTオイル」が新登場！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は、「いなばライトフレーク」の健康ツナシリーズに「プロテイン」「食物繊維」「MCTオイル」の新ラインナップを追加いたしました。ツナの美味しさはそのままに機能性を高めたカラダ想いの一品です。健康志向が多様化する現代、「いつもの食事で、手軽にたんぱく質を補いたい」「無理なく食物繊維を摂りたい」といった、より具体的でパーソナルなニーズが高まっています。長年ツナ缶の可能性を追求してきた当社は、その声に応えるべく、毎日の食卓に欠かせない「いなばライトフレーク」に、目的別に選べる3つの新しい健康価値をプラスいたしました。

プロテインライトフレーク食物繊維ライトフレークライトフレークMCTオイル■商品特徴- 「プロテインライトフレーク」は通常のツナよりもたんぱく質量が30%アップ。 1袋で15gのたんぱく質！- プロテイン素材のコラーゲンペプチドは、たんぱく質のコラーゲンを分解したもので、分子量が小さいため、コラーゲンより吸収されやすい！- 「食物繊維ライトフレーク」は1袋でレタス1個分の食物繊維を配合。野菜が苦手なお子さまや、食物繊維不足の方におすすめ。- 「ライトフレークMCTオイル」は一般的な油に比べて約4倍も速く分解され、簡単にエネルギーアップ。食事量が減った方、ご高齢の方、療養中の方などにもおすすめ。

