和食麺処サガミで「あまおういちごデザート」を販売開始！

株式会社サガミホールディングス

和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地 代表取締役社長 鷲津 年春）は、2026年2月18日（水）より、季節限定デザートとして、福岡県産あまおういちごを使用したデザートの販売を開始します。

使用するあまおういちごは、「いちごの王様」と言われており、艶やかに赤く、ふっくら丸い、大粒で甘みと酸みのバランスがよく、濃厚な味わいが特徴です。

【販売概要】

■販売期間：2026年2月18日（水）～

■対象店舗：和食麺処サガミ158店舗

■詳細URL：https://www.sagami.co.jp/202602_amaou-dessert/

【販売商品】

『あまおうのいちごあいすと十勝カタラーナ』税込760円

「いちごの王様」と称されるあまおうと、甘みと酸味のバランスが楽しめるあまおうあいすに合わせたのは、北海道・花畑牧場が誇る「十勝カタラーナ」。なめらかな口どけと、香ばしく焦がしたキャラメルのほろ苦さが特長の十勝カタラーナは、あまおうの甘みや酸味と美しく調和します。

ひとくちごとに、贅沢な美味しさが広がる特別な一皿です。

『いちごの王様あまおうパフェ』 税込1,640円

あまおういちごを贅沢に5粒も盛りつけた、いちご好きのための特別なパフェ。

ふんだんに盛り付けたあまおういちごをはじめ、あまおうあいすやあまおうシロップなど、随所にあまおう尽くしの素材を重ねました。ひと口目はみずみずしい果実感、食べ進めるにつれて広がるコクや甘酸っぱさなど、層ごとに少しずつ表情を変えるあまおうの味わいをお楽しみいただけます。

最後の一口まで飽きることなく、あまおうの魅力を存分に堪能できる、満足感あふれる贅沢な一品です。

『”まぜて美味しい“あまおうシェイク』 税込720円

程よい甘さと酸味のバランスがいいあまおうあいすが、牛乳と合わさることで、口当たりまろやかな飲み心地に。あまおうの味わいが凝縮されたあまおうシロップを使うことで、さらに濃厚なあまおうの味わいが楽しめます。

まぜればまぜるほど味わいが進化する、あまおうの魅力を存分に引き出したサガミ自慢のシェイクシリーズ。

店外でもお楽しみいただけるよう、テイクアウトもご用意しました。※写真_右

『あまおうのいちごあいす』 税込540円

「いちごの王様」と称される福岡県産あまおう。そのみずみずしい果肉だけでなく、あまおうあいすと濃厚な甘みが凝縮されたあまおうシロップも、贅沢に重ね合わせることで、至福の甘みと爽やかな酸味がどこまでも広がります。

『あまおういちご大福』 税込390円

「いちごの王様」と称される福岡県産あまおうを丸ごと包み込んだ、みずみずしく甘酸っぱい魅力あふれるいちご大福です。ふんわりやわらかなお餅とほどよい甘さのあんこが、フレッシュなあまおういちごの果実と絶妙に調和し、やさしく上品な和のデザートに仕上げました。

価格は1個390円。さらに、2個以上のご注文で1個あたり360円になるお得なプライスでご提供いたします。ご自宅用にはもちろん、ちょっとした手土産にも最適な一品です。

『あまおういちごぷりん』 税込430円

自社工場で製造し、店舗で丁寧に仕上げるサガミオリジナルのいちごプリンです。

いちご本来の甘酸っぱさをしっかりと生かしつつ、口いっぱいに広がるプリンのなめらかな食感が特長です。いちごのつぶつぶとした食感をあえて残すことで、素材の美味しさをより感じられるように仕立てました。食事のあとのちょっとしたデザートにおすすめの商品です。

『フレッシュあまおういちご』 税込620円

「いちごの王様」と称される福岡県産あまおう。その名の由来である「あかい・まるい・おおきい・うまい」魅力を存分に味わっていただくため、余計なものは加えず、旬のフレッシュな果実を贅沢に6粒丸ごと盛り付けました。素材本来の純粋なあまおうの味わいを、心ゆくまでお楽しみいただけます。

【和食麺処サガミのこだわり】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で163店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、韃靼そば、うどん、きしめんは弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き国産そば

厳選素材「国産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■サガミの朝は「だし釜の火入れから」

毎日欠かさず朝夕に大釜でだしをとる。これは風味が時間の経過と共に減少してしまうためです。

特選素材を地域に合わせてブレンドし、当店自慢のそば・うどんの美味しさをいっそう引き立てています。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いとされています。 ※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■厳選素材 黒毛和牛宮崎牛

国内屈指の黒毛和牛の産地は宮崎県。その中でも最上級のものだけが「宮崎牛」と名前を許され、その豊潤で奥深い味わいは国内外で最高の評価を得ています。

※名古屋市の店舗は飛騨牛を使用しています。

■自社製麺『うどん』

小麦粉の香りと味わいを、さらに引き立てるこだわり製法。麺の長さと量を増やし、出汁との相性もさらに良くなりました。

～心ほどけるおいしさを～ 今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる