株式会社クライド、訪日インバウンド広告「WABITABI」と気象庁データベースを連携し天気・気温に連動した広告配信を開始

株式会社クライド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金田 洋夏）は、同社が提供する訪日インバウンド広告配信サービス「WABITABI（ワビタビ）」において、気象庁が公開する気象データベースとの連携を開始しました。

本連携により、天気・気温・天候変化に応じた広告配信が可能となり、訪日外国人ユーザーの行動・需要に即した、より高精度なインバウンド広告配信を実現します。

本連携により、商業施設、アミューズメント施設、飲食店をはじめとした観光関連事業者を中心に、天候に左右されやすい集客課題に対し、リアルタイム性の高い広告施策を展開することが可能となります。

■ターゲティング概要

今回の取り組みでは、気象庁が提供する信頼性の高い気象データベースと連携することで、以下のようなターゲティングが可能となりました。

・雨天・晴天・気温などの天候条件に応じた広告配信

・天気予報を活用した事前訴求・当日訴求の切り替え

・エリアごとの気象状況に応じた柔軟な配信最適化

これにより、天候によって変化する訪日外国人の行動・ニーズを捉えた、実態に即した広告コミュニケーションを実現します。

■期待効果



- ユーザー需要に即した広告配信

天候や気温に応じた訴求内容の切り替えにより、訪日外国人の行動心理に合った広告配信が可能。

- 広告費用対効果（ROAS）の最大化

不要な配信を抑制し、来訪・来店につながりやすいタイミングに絞った配信を行うことで、広告効率の向上を実現。

- 多角的な成果創出の支援

来訪促進、回遊促進、施設利用促進など、認知獲得にとどまらない成果指標での広告活用が可能。

今後は、天候データと訪日行動データを掛け合わせた分析・活用を進め、訪日インバウンドマーケティングにおける新たな広告価値の創出を支援してまいります。

■会社概要

社名：株式会社クライド

URL：https://www.craid-inc.com

設立：2017年5月31日

代表者：金田 洋夏

事業内容：アドテクノロジー事業、デジタルサイネージ事業、メディア開発事業、オフショア開発事業

■お問い合わせについて

＜本サービスに関するお問い合わせ＞

TEL：03-5728-5880 ｜ Email：admatrix_ps@craid-inc.com｜ 担当：前田

＜報道関係のお問い合わせ＞

TEL：03-5728-5880 ｜ Email：corporate-planning@craid-inc.com ｜ 経営企画本部 広報担当：越川