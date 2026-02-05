淡路島と四国徳島に架かる大鳴門橋に直結！淡路島最南のパーキングエリア（PA）「淡路島南PA上下線フードコート」の人気メニューがリニューアル！

ユーアールエー株式会社鳴門海峡の渦と人気メニューの「淡路島産釜揚げしらす丼と讃岐うどんセット」

淡路島の最南端に位置し、大鳴門峡間近に立地。旬の食材を味わえるフードコートやショッピングなどが楽しめる淡路島南パーキングエリア上下線(飲食部門運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)。その上下線各フードコートでは、2026年2月6日(金)より人気メニュー「淡路島産釜揚げしらす丼と讃岐うどんセット」をリニューアルいたします。

雄大な大鳴門橋に直結し、鳴門海峡にも近接の淡路島南パーキングエリアで、リニューアルするこだわりの人気メニューをお楽しみください。

リニューアルメニュー淡路島産釜揚げしらす丼と讃岐うどんセット■淡路島産釜揚げしらす丼と讃岐うどんセット1,180円（税込）

淡路島産「釜揚げシラス」と「北坂たまご」を存分に楽しめるリニューアルメニュー。

淡路島南パーキングエリア上下線両店舗で一番人気の「釜揚げしらす丼うどんセット」をボリュームアップし、更に、従来の温泉卵を北坂たまご「さくら」へ変更し味覚のグレードＵＰを図りました。

また、さくら卵はお客様のアレンジによって月見うどんでもしらす丼の卵かけご飯にでも、お好みで食べて頂くことができます。

＊淡路島産釜揚げシラスについて

淡路島産の釜揚げしらすは、水揚げされて間もない生きた状態に近い「生しらす」を釜で茹で上げて程よく水分を飛ばしたものです。味わいは、ふっくらと仕上げで苦味はほとんどありません。

シラスは、イワシの稚魚ですが、 獲れるイワシの種類は季節で変わります。

毎朝、地元の近海で水揚げ上げされたシラスから新鮮で最良のしらす厳選して釜揚げにして提供されます。

＊【北坂たまご「さくら」】

淡路島北坂養鶏場のたまごは純国産鶏の卵です。

ずっと日本の鶏だけで、日本で生まれて、日本で育った、日本の鶏。日本に約６％しかいません。

日本で食いを楽しみたいのであれば、たまごも日本の鶏が産んだものを召し上がっていただきたい。さくらは、純国産鶏の一種。さくら色の殻をしたたまごを産む白い鶏です。さくらが産んだたまごは、調理に向くバランスの良さと、きめ細やかな白身のあわだち、シェフ・パティシエに選ばれる、北坂養鶏場 信頼のたまごです。

■竹やんうどんと本枯節おかかの卵かけご飯セット1,080円（税込）

淡路島産竹ちくわ「たけやん」入りのうどんと「本枯節おかか」「北坂たまご」を存分に楽しめる卵かけご飯セットの人気メニュー。

淡路島産竹ちくわ「たけやん」

青竹に練り物を巻いて焼き上げた竹ちくわ「たけやん」の誕生は1990年。

淡路島と神戸を結んでいた、当時「海のハイウェイ」というキャッチコピーで運航していた淡路フェリー船内の売店で販売されていた人気商品です。

淡路島南パーキングエリア

竹やんうどんと本枯節おかかの卵かけご飯セット四国と淡路島を結ぶ大鳴門橋と淡路島南パーキングエリア正面入口とフードコートガラス面フードコート客席

淡路島南パーキングエリアは、淡路島の南端に位置し、鳴門海峡を一望できる絶好のロケーションを備えた休憩施設です。高速道路利用者の利便性向上を目的としながら、観光拠点としての機能も兼ね備えており、淡路島の魅力に触れられるスポットとして多くの来訪者に利用されています。施設内には、淡路島産の食材を活かしたメニューを提供する飲食店や、地元の特産品を取り揃えた売店を展開。地域ブランドを象徴する商品を気軽に楽しめることから、観光客はもちろん、ドライバーにとっても“淡路島らしさ”を感じられる立ち寄り場所となっています。また、展望スペースからは大鳴門橋や海峡のダイナミックな景観が広がり、晴天時や夕刻には特に美しい眺望を楽しむことができます。景観・グルメ・ショッピングが揃う淡路島南パーキングエリアは、旅の途中の休憩だけでなく、観光目的で訪れる価値のあるスポットとして注目されています。

淡路島南パーキングエリア（上下線）

兵庫県南あわじ市阿那賀731-8

TEL0799-39-1117

