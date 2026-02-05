SonicWall、2026 Partner Awardsにおいて優れた功績を表彰

ソニックウォール・ジャパン株式会社

カリフォルニア州ミルピタス -2026年2月4日 - SonicWallは本日、2026 Partner Awardsの受賞者を発表しました。本アワードは、革新的なサイバーセキュリティソリューションの提供において卓越した取り組みを示した、世界各地の優れたSonicWallパートナーと販売代理店を表彰するものです。本年は、ますます複雑化する脅威環境において顧客の対応を支援した、日本6社を含む世界113社のパートナーを受賞者として選出しました。

Partner Awardsは、年間を通じて顧客のリスク軽減およびセキュリティ態勢の強化に貢献し、際立った実績と影響力を発揮したパートナーを表彰するものです。昨年度1年間にわたる卓越した業績、顧客への影響力、技術的専門性が評価された複数のパートナー企業が、地域ごとの多様なカテゴリーにおいてノミネートされました。SonicWallは、幅広い候補企業の中から各カテゴリーおよび各地域につき1社のパートナー企業を選出しました。受賞者は、収益実績、成長率、パートナーシップへの貢献度、SonicWallのエコシステム全体への影響など、複数の要素を含む総合的な評価基準に基づいて決定されています。

SonicWallの最高収益責任者（CRO）であるパトリック・オドネルは次のように述べています。

「各アワードの受賞者の皆様は、当社のパートナーコミュニティの中でも特に優れた存在です。各受賞者のイノベーション、顧客の成功、サイバーセキュリティの卓越性への継続的な取り組みが、SonicWallの成長促進と、あらゆる規模の組織に対する効果的な保護の提供を持続させています。当社は、こうしたパートナーの皆様が日々生み出している成果を誇りに思います。」

2026 SonicWall Partner Awards - 日本受賞企業

- Partner of the Year: 日本ICS株式会社- Cloud Secure Edge Partner of the Year: 株式会社ランシステム- Distributor of the Year: 丸紅情報システムズ株式会社- Newcomer of the Year: セキュアエッジ株式会社- Sales Hero of the Year: 虻川 博信 様 ダイワボウ情報システム株式会社- Partner Technical Hero of the Year: 菅本 凌矢 様 株式会社宝報

2026 SonicWall パートナーアワードを受賞した企業各社に心よりお祝い申し上げます。本アワードは、受賞企業全社における1年を通じた卓越した業績、持続的な成長、ならびに顧客に対して高品質なサイバーセキュリティの成果とサービスを提供するための継続的な取り組みを総合的に評価したものです。

※本リリースは米国SonicWallによるプレスリリースの翻訳版です。記載のサービス内容はリージョンにより異なる場合がございます。詳細につきましては、SonicWall Japanまでお問い合わせください。

【 SonicWallについて 】

SonicWallは、30年以上の実績を誇るサイバーセキュリティの先駆者であり、パートナーを通じてビジネスを展開するトップ企業です。クラウド、ハイブリッド、従来型ネットワークが混在する環境にリアルタイムでセキュリティを構築、拡張、管理するSonicWallは、無数の攻撃ポイントにわたってシームレスな保護対策を提供し、リモート、モバイル、クラウド化の進むユーザーを巧妙なサイバー攻撃から守ります。独自の脅威研究センターを持つSonicWallは、専用のセキュリティソリューションを短時間で経済的に提供し、企業、行政機関、中小企業など、世界中のあらゆる組織をサポートします。詳細は、https://www.sonicwall.comをご覧いただくか、X(Twitter)、LinkedIn、Facebook、Instagramで当社をフォローしてください。

