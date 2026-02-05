フォーバル、三井住友海上火災保険株式会社、エーシー企画株式会社と業務提携を締結

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）は、三井住友海上火災保険株式会社（所在地：東京都千代田、代表取締役社長：舩曵 真一郎）、エーシー企画株式会社（所在地：東京都千代田区、取締役社長：青木 謙親）と業務提携を締結いたしました。

本締結の背景と目的

自動車整備事業者をはじめとするモーター代理店業界では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化し、事業承継やM&Aを含む中長期的な経営課題への対応が求められています。しかし、事業承継への備えが不十分なケースも多く、事業の継続性や地域経済への影響が懸念されています。

こうした状況を踏まえ、フォーバル、三井住友海上火災保険株式会社、エーシー企画株式会社の3社は、相互の事業基盤と強みを活かしながら、取引先企業や代理店が直面する事業承継・M&A・経営改善といった経営課題の解決を総合的に支援することを目的として業務提携を締結いたしました。

本締結により3社は専門的な知見とネットワークを活用し、円滑な世代交代と最高の引退を実現することで、業界全体の課題解決と持続的な成長に貢献します。

主な支援内容

3社は本提携を通じて、取引先企業や代理店が抱える経営課題の解決に向けた総合的な支援体制を構築します。フォーバルは、両社の取引先や代理店に対し、事業承継・M&A・企業価値向上に関する支援を中心に、幅広い経営サポートを提供し、企業ごとの状況やニーズに応じた最適な支援策を提示します。また、3社は相互のネットワークや情報を活用し、新たなチャネルの開拓や顧客ニーズの把握に向けて連携するとともに、情報共有や共同施策を通じて対象企業の課題解決を一層強化していきます。

フォーバル事業承継支援部について

フォーバル 事業承継支援部は、自動車整備事業者を中心とした自動車アフター業界において、「引退からの逆算経営」という考え方を軸に、後継者不在の課題解決に取り組んでいます。業界団体・専門メディア・損害保険会社等と連携し、事業承継を見据えた財務・組織・事業の磨き上げを支援。外部環境変化に対応しながら、次世代へ引き継げる持続可能な経営体制の構築を後押ししています。

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター(次世代経営コンサルタント)集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号 青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260205&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260205)をご覧ください。