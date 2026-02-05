化粧品店に特化したコンパクトなPOSレジをビジコムが提供開始

株式会社ビジコム

株式会社ビジコム（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中馬 浩）は、化粧品店・コスメ専門店のDXを支援するため、省スペース設計と高度な管理機能を両立した「化粧品店向けPOSレジ」の提供を開始しました。

資生堂S-COREレジ機能の終息に伴い、POSレジの入れ替えや見直しを検討する店舗が増えています。

ビジコムの「BCPOS」は、美容部員による対面接客を妨げない10.1インチ・プリンター内蔵のコンパクトPOSレジ端末『Seav-ME』を採用。限られた売場スペースにも設置しやすい設計に加え、化粧品店ならではの操作性や、ブランド別・アイテム別の商品管理など、現場の実務に即した機能を搭載しています。

今後のPOSレジ選びに悩む化粧品店・コスメ専門店にとって、有力な選択肢の一つとなるだけでなく、新規開業を予定されている店舗様にも、導入しやすいPOSレジとしてご活用いただけます。

■ 化粧品店・コスメ店に必須の機能が満載「BCPOS」の特長

■ 「BCPOS」とタブレットレジの比較

- 購入履歴や肌質を記録する「顧客カルテ」機能お客様の購入情報を記録し、再来店時のスムーズな接客と提案をサポートします。- 100万～1,000万件超の商品マスタ登録Windows PCを利用することで、100万件を超える商品を登録してもレジ処理の速度を維持。サクサク動き、安定した会計業務を実現します。- LINEミニアプリ連携、デジタル会員証の発行、免税販売対応など、店舗運営に役立つ機能を無償で利用可能スマホアプリ「みせめぐ」に加え、LINEミニアプリ「みせめぐMini」、さらに新免税制度（リファンド方式）に対応した免税アプリ「eあっと免税」が「BCPOS」の基本料金のみでご利用いただけます。※新免税制度リファンド方式に対応したBCPOSのバージョンから適用されます。- 在庫、販売数の見える化クラウドに接続しなくてもレジ画面上で即座に在庫や販売数の確認が可能。過去の販売・在庫を参照しながら発注をかけられます。- 営業を止めない「ライブ棚卸」ハンディターミナル（オプション）を使用し、営業時間中でも棚卸を行うことができます。またハンディターミナルは、ハンディPOSレジとしても利用でき、催事など、さまざまなシーンで活用できます。【その他にも機能が充実】- クラウド本部管理システム「TenpoVisor」との連携で売上・在庫を一元管理（オプション）- 5種類以上のキャッシュレス決済端末、40種類以上の決済ブランドに対応化粧品向けPOSレジ詳細 :https://www.busicom.co.jp/product/business/cosme.html導入のご相談／お問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/business/cosme.html#otoiawase[表: https://prtimes.jp/data/corp/6747/table/60_1_2e0609ac09d83ad9bbedfb69710ff464.jpg?v=202602051051 ]

※新免税制度リファンド方式に対応したBCPOSのバージョンから適用されます。

■ 狭いカウンターにも置けるコンパクトなタッチPC『Seav-ME』

タブレットレジ比較の詳細 :https://www.busicom.co.jp/lp/BCPOS_tablet/#compareレシートプリンターを内蔵したタッチPC『Seav-ME』パスポートリーダーユニット（別売）で免税販売も可能主な特長- レシートプリンターを内蔵しており、タブレットレジよりコンパクトな設置を実現- 省スペースながら、店舗空間になじむデザインと実用性を両立- 免税販売にも対応！スマートに一体化するパスポートリーダーユニットの外付けが可能（別売）- 明るく鮮明な10.1インチタッチスクリーン（解像度1280×800）- 有線バーコードリーダーの使用で通信障害を防ぐ安定した接続POSレジ本体『Seav-ME』POSレジ本体『Seav-ME』

バーコードリーダーやカスタマーディスプレイを付けることでキャッシュレス決済専用レジとしてもご利用いただけます。

本体価格：

168,000円（税別）

■ 化粧品店向けPOSレジのご案内

『Seav-ME』 POSレジセット『Seav-ME』 POSレジセット

セット内容：

・POSレジ本体（Seav-ME）

・キャッシュドロア

・バーコードリーダー

セット価格：

195,000円（税別）

『Seav-ME』 セミセルフレジセット※画像は富士電機社製『Seav-ME』 セミセルフレジセット

セット内容：

・POSレジ本体（Seav-ME）

・自動釣銭機（グローリー社製・富士電機社製）

・バーコードリーダー

・カスタマーディスプレイ

セット価格：

990,000円（税別）

※「BCPOS」のソフトウェア利用料（買い切りまたはサブスクリプション）が別途必要になります。

その他のPOSレジセット :https://www.busicom.co.jp/product/business/cosme.html/#lineup導入のご相談／お問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/business/cosme.html#otoiawase【導入事例】

株式会社アルビオン様では、「ALBION DRESSER」や「ATELIER ALBION」の店舗などに、ビジコムのPOSレジをご導入いただいています。

■ 株式会社ビジコムについて

NEWoMan高輪に昨年オープンしたアルビオンのフラッグシップショップ「ALBION PHILOSOPHY」 高輪様導入のご相談／お問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/business/cosme.html#otoiawase

株式会社ビジコムは、POSレジ・POSシステムの開発販売をはじめ、POS周辺機器の販売など店舗運営に必要なソリューションや業務用ハードウェアを提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ビジコム（BUSICOM Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 中馬 浩

資本金：7,000万円

創 業：1986年3月

所在地：〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館 5階

事業拠点：東京本社・大阪支店・名古屋営業所・福岡営業所・岩国事業所・周防大島サテライトオフィス・柳井ラボ（柳井事業所）

事業内容：流通関連システムの開発と販売・流通関連機器販売

URL：https://www.busicom.co.jp/

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。