中部国際空港にて「ugo Pro」を活用した実証実験を実施

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ）と中部国際空港株式会社（代表取締役社長：籠橋 寛典、以下 中部国際空港）は、愛知県の「あいちデジタルアイランドプロジェクト」の一環として、警備・案内ロボット「ugo Pro」を活用した巡回・案内業務の実証実験を実施しました。

■ 背景と目的

近年、空港業界では、広大な施設内における巡回業務に伴うスタッフの移動負担や、人手不足の深刻化が課題となっています。本実証実験では、こうした課題に対し、自律走行型ロボットを活用することで、業務の効率化や省人化を図りつつ、業務品質を維持できるかを検証することを目的としました。

■ 実証実験の内容

出発ターミナル内において「ugo Pro」を自律走行させ、以下の業務における活用可能性を検証しました。

- 案内業務の代替AIを用いた自動案内により、ターミナル内でのお客様への問合せ対応や施設案内の代替効果について検証。- 巡回業務の代替・補完ターミナル内を定期的に巡回走行し、スタッフによる徒歩巡回を補完。- 放置物・施設状況の確認車いすやベビーカーの保管状況、ロッカールームの利用状況に加え、ゴミ箱の状況や置き去りの可能性があるキャリーバッグの有無などを写真で記録。- 遠隔からの状況把握撮影した画像を用い、現地に赴かずに状況確認が可能かを検証。

■ 実証結果

本実証実験を通じて、以下の点が確認されました。

- 案内業務の省人化・省力化AIを用いた自動案内や定型文での音声案内を組み合わせることで、空港ターミナル内における案内業務の省人化・省力化に寄与する可能性を確認しました。- 移動・確認業務の削減による効率化ロボットによる定期巡回および画像取得を活用することで、巡回や確認のためにスタッフが現地へ移動する回数を抑えることができ、移動時間や身体的負担の軽減につながる可能性が示されました。必要な場合に人が対応する運用とすることで、業務効率の向上が期待されます。- 活用環境による制約と可能性人通りの多い場所や混雑する時間帯においては、ロボットの円滑な移動や巡回に制約が生じる場面が確認されました。一方で、活動する場所や時間帯を適切に選定することで、ロボットの特性を活かした運用が可能であり、活用の幅が広がる可能性が示されました。- 人とロボットの補完的な運用の有効性人による目視確認や判断と、ロボットによる巡回・記録を組み合わせることで、業務効率と対応品質の両立が期待できることが確認されました。人とロボットがそれぞれの強みを活かす補完的な運用が有効であることが示されました。

■ 今後の展開

本実証実験の成果および課題を踏まえ、ｕｇｏと中部国際空港は、空港業務への実用化を見据えた具体的な運用方法や導入形態の検討を進めていく予定です。

ｕｇｏは、全国の空港が共通して直面している人手不足や業務効率化といった課題に対し、今後もロボットを活用したソリューションを提供してまいります。

●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。

警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。

■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用