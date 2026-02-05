TAIANがコーポレート・アイデンティティ（CI）を刷新

株式会社TAIAN

株式会社TAIAN（本社：東京都新宿区、代表取締役：村田 磨理子、以下「当社」）は、コーポレート・アイデンティティを刷新し、新たなビジョンに合わせビジュアル・アイデンティティを変更いたしました。

背景

これまで当社は、ブライダル業界に特化したバーティカルSaaSを提供し、DXを牽引してまいりました。

業界の主商材である結婚式は、新たな人生の門出を祝い、大切な人とのつながりを再認識する、かけがえのない時間です。この特別な体験によって生まれる高揚感は、それぞれの心に深く長く刻まれます。人びとが集い、祝うことで生まれる熱く暖かなエネルギーを私たちは実感し、それらを創り支える業界の方々に敬意を持ちながら事業を展開しています。

一方で、社会に目を向けると、未来に対する閉塞感が漂っています。

経済の低迷が続き、特に若い世代が希望を持ちにくい状況です。希望に満ちた未来が生まれる傍らで、日本社会が負の循環に陥っている現状を憂慮しています。

そこで当社は、このポジティブなエネルギーを、より大きなうねりとして社会全体に広げていくための手法を検討しました。

まず、人生の節目だけでなく、人が集い心が動く場を「祝祭」と定義しました。

「祝祭」と、それらを支える業界の“おもてなし”をもって、集団での連帯感を高め、世界に対して日本のプレゼンスを上げていくことが当社の目指すべき姿だと考えたからです。

当社がパイオニアとなって社会全体を巻き込み、好転させることを主題と置き、この度コーポレートビジョンの策定、およびそれらを体現するビジュアル・アイデンティティやサービスコンセプトを刷新いたしました。

今回のCI刷新に込めた背景や、「祝祭」が切り拓く未来の詳細について、代表取締役 CEOの村田がnoteにて公開しておりますのであわせてご覧ください。

「祝祭で世界を動かす。」ー 再定義された、TAIANの使命。

https://note.com/mar_com3/n/n4aacbefc2669(https://note.com/mar_com3/n/n4aacbefc2669)

新ビジョン、ステートメント

結婚式、イベント、パーティー、レストラン、ホテル、旅行、ギフトに至るまで、心が動くすべての体験に「祝祭」は存在しています。

当社は、この領域のパイオニアとして、複数の事業にまたがる“祝祭市場（Celebration Market）”で新たな経済圏を創出します。

コーポレートロゴ

新ビジョン「祝祭で世界を動かす。」を視覚的に表現するため、より動きと力強さを宿したロゴへ刷新しました。

柔らかな線やカラーから、よりボールドで鮮やかな表現を選ぶことで、あらゆる境界線を超えて祝祭市場を牽引するテックカンパニー像を体現します。

人のつながりと動きを感じさせる独自のブランドエレメントは、今後さまざまなツールやアイテムを通じて展開予定です。

今回のアップデートと同時に、旧ロゴマークを含むブランド・アイデンティティは、当社の祖業である婚礼宴会事業へ継承します。事業領域を拡張しながらも、結婚式という最も純度の高い祝祭を変わらず大切にし続けます。

タグライン（サービスコンセプト）

『心を動かす体験を、AIでもっと特別に。』

近年のAI技術は、あらゆる業界・職種・ユーザーにとって、なくてはならない基盤へと進化しています。当社は、こうしたテクノロジーの進化を前向きに捉え、便利な道具として利用するのではなく、感情豊かな体験を生み出すことができると考えました。

効率化や利便性が追求される現代において、人は「心が震える瞬間」や「他者との深いつながり」をより一層求めています。

当社では、効率化の先にある「胸を打つ深い感動」こそを、テクノロジーの力で実現したいと考えています。こうしたなかで、人生を彩る「祝祭」を支えてきた知見と先端技術は、今、社会を動かす新たな力へと進化します。

ー 魂が震えるような高揚や、情熱が共鳴し合う鮮烈な体験が人びとの心を動かし、社会を明るい希望で照らす ー

そんな未来の実現に向けて、既存の枠組みを超えた新たな市場を切り拓いていく決意です。

株式会社TAIANについて

会社名：株式会社TAIAN（タイアン）

設立：2020年6月23日

所在地：東京都新宿区新宿一丁目34-16 清水ビル3F

代表者：代表取締役 村田 磨理子

URL：https://taian-inc.com/

婚礼宴会事業

- All in One 婚礼宴会システム「Oiwaii」https://oiwaii.taian-inc.com/- Web招待状・席次表「Concept Marry」https://concept-marry.taian-inc.com/- ブライダル事業者向けマーケティングWebメディア「ブライダルDXマガジン」https://www.blog.taian-inc.com/

法人イベント事業

- AIイベントプランナー「Canjii」https://canjii.jp/

株式会社TAIAN

TAIAN（タイアン）は、「祝祭で世界を動かす。」をビジョンに、ポジティブな感情の連鎖を生み出すスタートアップです。ブライダル、イベント、ホテル、レストラン、ギフトなど約20兆円の祝祭市場に対して、複数のプロダクトを展開しています。