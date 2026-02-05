北海道の暮らしを味わうカフェ「HARUKA Coffee & Table」が、滞在型複合施設・山郷（さんごう）内に2月5日(木)オープン

株式会社三五工務店店内イメージCG

株式会社三五工務店（本社：北海道札幌市、代表取締役：田中裕基）が手がける滞在型複合施設「山郷（さんごう）」内に、新たなカフェ「HARUKA Cofee & Table」が、2026年2月5日(木)にオープンします。

本店舗は、これまで山郷の商業棟「LARCH」内で営業していたコーヒースタンドを発展させ、カフェとして敷地内で新たに移転オープンするものです。これに伴い、LARCH内のコーヒースタンドは営業を終了し、HARUKA Coffee & Tableとして新たなかたちで再始動します。

東屋として親しまれてきた空間を、カフェへ

移転先となる建物は、もともと東屋（あずまや）として設けられ、宿泊ゲストはもちろん、近隣に暮らす方や春香・張碓エリアを訪れる人々が、自由に立ち寄り、それぞれの時間を過ごしてきた場所。

人が自然と集い、交差する――

その開かれた空気感を受け継ぎながら、今回カフェとして改装。北海道産の木材をふんだんに使用した建築は、周囲の森や風景と穏やかに呼応し、屋内にいながらも自然の気配を感じられる空間となっています。

山と海のあいだにある、開かれた場所

江戸時代から人の往来があり、山と海のあいだで暮らしが育まれてきた春香・張碓。

その土地の積み重ねに向き合い、建築・空間づくりを続けてきた三五工務店が企画・設計・施工・運営まで手がけるのが滞在型複合施設「山郷」です。

HARUKA Coffee & Tableは、旅の途中で立ち寄る場所であると同時に、地域の日常に溶け込む存在として、山郷の風景を形づくっていきます。

日常の延長にある「特別」を味わうカフェ

山郷から望む石狩湾

HARUKA Coffee & Tableでは、コーヒーを中心としたドリンクに加え、季節のドリンクや新たにアルコールの提供も開始。また、これまでのコーヒースタンドでもご好評いただいていたシュークリームなどのスイーツ・軽食はもちろん、地元の食材を使った食事メニューの提供も開始します。



「北海道の暮らしが集まる山。」という山郷のテーマのもと、自然とともに過ごす時間、土地の空気に身を委ねるひとときを、日常の延長線上にある“ささやかな特別”としてお届けします。旅の途中で立ち寄るひとときも、日常の中で少し足を止める時間も、どちらも大切に受け止める場所でありたいと考えています。

店舗概要

店舗名：HARUKA Coffee & Table

所在地：北海道小樽市春香町339-34 山郷内

オープン日：2026年2月5日（水）

営業時間：10:00～18:00（ラストオーダー 17:30）

ドリンクメニューフード・スイーツメニュー

カフェ 公式Instagram :https://www.instagram.com/haruka_coffee_and_table/最新情報はこちらから

山郷は、宿泊を目的とした利用にとどまらず、近隣に暮らす方や周辺エリアを訪れる人々が気軽に立ち寄り、思い思いに過ごせる場として、さまざまな取り組みを行ってきました。

今回のカフェオープンを通じてそうした在り方をさらに広げ、より一層「北海道の暮らし」を体現し、地域にひらかれた場の提供を継続してまいります。

山郷 公式サイト :https://mt-sango.com/villa/山郷に関する情報・お問い合わせはこちらから三五工務店 公式サイト :https://www.kk35.jp/三五工務店に関する情報・お問い合わせはこちらから

運営／合同会社ノースシェア

所在地：北海道札幌市北区北34条西10丁目6-21

株式会社三五工務店

代表：田中 裕基

所在地：北海道札幌市北区北34条西10丁目6-21