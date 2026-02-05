ゴルフボール『2025年国内販売数量No.1※1』獲得！

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、2025年においてゴルフボールの国内販売数量No.1※1 を獲得しました。

タイガー・ウッズをはじめ多くの契約プロも使用する『TOUR B X/XS』、“メガ飛(ヒ)ット”のキャッチコピーで大きな飛びを追求した『TOUR B JGR』、直進性に優れた『SUPER STRAIGHT』、全番手でソフトな打感の『EXTRA SOFT』など、幅広いニーズに応えるラインアップが多くのゴルファーに支持され、店頭で最も売れたゴルフボールブランドとなりました。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げています。もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう、今後も取り組みを強化してまいります。

※1 2025年ゴルフボールブランド別年間国内販売数量ベース

出典：株式会社矢野経済研究所小売店実売動向調査「YPSゴルフデータ」2026年1月現在

【ゴルフボールにおける主な当社の取り組み】

・国内外契約プロの活躍による性能実証

・ゴルファーが選びやすい明快な商品ラインアップ

・店頭、試打会、フィッティングイベントにおけるボール選びのサポート

・プロ、アマチュアゴルファー、ファンの声を商品改良へ反映