点群測量分野の認定資格「点群サーベイヤー資格」申込締切は2月14日｜技術を“証明”するチャンス

一般社団法人不動産検査保証機構

「できる」だけでなく、「証明できる」技術者へ。


技術の高度化が進む一方、点群測量分野ではスキル評価の基準が不明確であることが業界課題とされています。
こうした背景のもと、点群測量分野で国内唯一（2026年2月現在当法人調べ）の認定資格である「点群サーベイヤー資格」の受験申込締切が、2026年2月14日に迫っています。


本資格は、自己流に頼りがちだった点群測量の分野に「共通言語」となる評価基準を確立し、人材育成の効率化とスキルの可視化を実現することを目的とした専門資格です。



試験は、択一式の知識試験に加え、当日実施される専門セミナーを踏まえた記述式問題で構成されています。
単なる暗記試験ではなく、実務理解・運用力・応用力も重視した設計となっています。



特別セミナー内容（講師　川村典之：近畿測量専門学校非常勤講師）


▶HLS（携帯型レーザースキャナ）の仕組みと効果的な運用


▶HLS活用事例と社会におけるHLSの今後の展開


▶UAV（ドローン）型レーザースキャナとの違いと使い分け


教育機関所属講師による監修・講義を組み込むことで、資格の中立性・教育的価値を担保しています。



【資格試験がもたらすメリット】


●点群測量の基礎を体系的に学び、新規導入時の不安を軽減
●測量と3D点群測量を統一テキストで学習し、人材教育を効率化
●実務に即したノウハウを習得し、導入から実用化までの期間短縮を支援


●技術力の証明により、受注時の信頼性向上・価格競争からの脱却を支援


試験に関する詳細はこちら :
https://www.reiws.or.jp/surveyor-qualification-lp/


今回で第3回目となる本試験は、0から新しい資格を作り出し、業界の技術標準化の動きとして、建通新聞社にも取り上げられました。
このたび、同社による代表者インタビュー取材を受けるなど、社会的な注目も高まっています。



建通新聞社の取材を受ける（一社）不動産検査保証機構 代表理事 稗田淳一（右）

本資格は、以下のような方々を主な対象としています。


●点群測量や3Dスキャン業務にこれから携わる現場技術者


●点群データの処理・解析・活用を担当するエンジニア


●点群測量の導入・運用を検討する企業の管理職・経営層


●自社の点群測量を顧客にアピールする営業担当者


「スキルを経験だけに依存させず、客観的な評価として提示したい」と考える個人・企業にとって、有効な指標となります。



申込締切は2月14日。人材育成の効率化、技術力の可視化、営業力の強化を目指す企業・技術者に向けて、本資格への挑戦を呼びかけています。



受験者募集期間　2025年12月1日～2026年2月14日


開催日　2026年2月28日


試験会場　東京：TKPガーデンシティPREMIUM浜松町WTC annex 10C


　　　　　　　　東京都港区浜松町2丁目3-20


　　　　　大阪：ナンバプラザビル　302（会議室）


　　　　　　　　大阪市浪速区元町1-5-7ナンバプラザビル302



資格区分と受験料（テキスト込み）


点群サーベイヤーST（\16,500）　受験資格制限なし


点群サーベイヤーSP（\19,800）　実務経験、もしくは指定資格保有者



当日スケジュール


2026年2月28日


　13:00　受付開始


　13:45～15:15　特別セミナー


　15:30～16:30　点群サーベイヤーST試験


　15:30～17:00　点群サーベイヤーSP試験



主催


一般社団法人不動産検査保証機構 REIWS


ポイントクラウド測量部会


大阪市浪速区元町1丁目5番7号 ナンバプラザビル8階


TEL：06-6760-4088　FAX：06-6760-4089


メールアドレス：info@reiws.or.jp