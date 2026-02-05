観光施策を“やりっぱなし”にしない。QRを活用した効果測定ツール「われどこ」を実証で活用

株式会社miraNEX

株式会社miraNEX（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：中村聡、以下miraNEX）と株式会社frame and surface（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：正司真大、以下FAS）が提供する、QRコードを活用した効果測定ツール「われどこ」が、国土交通省近畿運輸局が手掛ける観光分野における実証的な取り組み「手ぶら観光」の一環として活用されました。

本取り組みでは、観光客向けに配布・設置されるチラシ、ポスター、ティッシュ広告、デジタルサイネージなど、約10,000点の紙・リアル媒体にQRコードを設置し、これまで把握が難しかった紙媒体施策の反応を、データとして取得することを目的としています。

紙媒体施策の反応を、現場に負担をかけずに把握

観光施策においては、紙媒体や現地掲出物が重要な役割を担う一方で、「どの程度情報が届いたのか」を定量的に把握することが難しいという課題があります。

「われどこ」は、紙媒体に設置したQRコードを通じてアクセス状況を自動的に取得・分析できる仕組みです。専門的な分析作業や追加のオペレーションを必要とせず、現場の負担を増やすことなく、施策の振り返りに必要な情報を得られる点を特長としています。

「手ぶら観光」について

「手ぶら観光」は、観光客が大きな荷物を持たずに街歩きや観光を楽しめる環境づくりを目的とした取り組みです。

駅や宿泊施設、観光拠点などにおける手荷物預かり・配送サービスの活用を促進することで、観光客の移動負担を軽減し、滞在中の満足度向上や回遊性の向上を目指しています。

本取り組みは、観光客の利便性向上や地域の受入環境整備を目的として、近畿運輸局が関係機関と連携しながら進めている実証的な施策の一つです。

観光現場における実効性や課題を確認し、今後の施策検討につなげることを目的としています。

●関西手ぶら観光プロジェクト（近畿運輸局HP）

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/info/kanko/00001_03257.html

「手ぶら観光」の実証における「われどこ」の活用

こうした「手ぶら観光」の取り組みの中で、観光客向けに配布・設置されるチラシ、ポスター、ティッシュ広告、デジタルサイネージなどの紙・リアル媒体において、情報がどの程度届いているのかを把握するため、QRを活用した効果測定の仕組みとして「われどこ」が活用されました。

実施期間中の現時点では、QRコード経由で88件のアクセスが確認されています（2026年2月4日現在）。取得されたデータからは、「どこで配ったどの媒体の反応が良かったか」が明確になり、また、アクセスの一部において「欧米圏からの反応が比較的多い」などの傾向も見られました。

紙媒体を起点としながらも、こうした反応の傾向を把握できることは、今後の観光施策や情報発信を検討する上での参考情報となるものです。

※本データは、あくまで実証的な取り組みの中で得られたものであり、施策の評価や成果を示すものではありません。

シンポジウムでの取り組み紹介について

本取り組みに関連し、2月27日（金）に近畿運輸局主催で開催される「手ぶら観光シンポジウム2026」において、FASの担当者が登壇し、本実証での取り組み内容について約2分間のピッチ形式で紹介する予定です。

現場での実践を通じて得られた気づきや、紙媒体施策の効果を把握する視点について共有することで、今後の観光施策や情報発信の検討に資する議論につなげることを目的としています。

FASとmiraNexは今後も、観光・地域施策をはじめとするさまざまな取り組みにおいて、

現場の負担を増やすことなく、施策を振り返り、次につなげるための仕組みづくりを支援していきます。

※シンポジウムの詳細やお申込みは、資料をダウンロードしてご覧いただけます。

「われどこ」について

『われどこ』は、紙媒体にQRコードを貼付することで、Webへの誘導と反響データの取得を可能にする反響効果可視化ツールです。株式会社frame and surface（FAS）が提供し、miraNEXが開発・運用を担っています。

チラシ・DM・名刺・ポスターなどに対応しており、QRの読み取り場所やタイミングを分析することで、紙媒体を用いたプロモーションでも、デジタルと同様の“情報の届き方”を把握することができます。

Google Analyticsなどに見られる煩雑な設定やダッシュボード構築は不要。QRコードを設置したその瞬間から、どの地域で・どのタイミングで・どんな媒体経由で読まれたかがすぐに分かります。

https://fas.co.jp/waredoco/

会社概要

●会社名：株式会社frame and surface

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1

横浜ランドマークプラザ5階

代表取締役：正司 真大

●会社名：株式会社miraNEX

所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-11-1

水信ビル7F

代表取締役：中村 聡