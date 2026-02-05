大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一、以下「当社」）は、株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰）と共同で、当霊園（大阪府大東市）内の高台に、一家族で専有できる「マイ古墳（家族古墳墓）」を新たに築造し、販売することを決定いたしました。完成は今年春頃を予定しています 。

■ 開発の背景：550区画以上の販売実績と、お客様の声

当霊園では昨年9月より、前方後円墳型の樹木葬「大阪メモリアルパーク古墳墓（集合墓）」の販売を開始いたしました 。この新しい供養のカタチは大変大きな反響を呼び、販売開始から半年足らずで550区画以上の成約をいただきました 。多くの方に古墳墓を受け入れていただく一方で、見学に来られたお客様からは「集合墓ではなく、家族だけで眠れるプライベートな古墳墓が欲しい」というご要望も数多く寄せられておりました 。 創業以来、顧客ニーズに寄り添った霊園づくりを目指してきた当社は、こうした声にお応えすべく、株式会社前方後円墳と再び共同で、新たに「家族専有タイプ」の古墳墓エリアを開発する運びとなりました。

■ 世界的建築家・安藤忠雄建築研究所監修の「絶景の聖地」に築造

舞台となる大阪メモリアルパークは、世界的建築家・安藤忠雄建築研究所による設計・監修のもと造られた、自然と調和する美しい聖域です 。 「お墓のグランプリ関西1位」にも選ばれた実績を持ち 、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望を誇ります 。今回の「マイ古墳」は、この安藤忠雄建築研究所監修の園内においても特に見晴らしの良い、小高い丘の上に位置しています 。 春には周囲に桜が咲き誇る絶好のロケーションに専有地を整備し 、四季折々の自然と共に、ご家族だけで静かに祈りを捧げられる環境をご提供します 。

商品概要：通常のお墓と一線を画す、3つの決定的な特徴

本計画は、株式会社前方後円墳 代表の竹田恒泰氏が企画し、建築家 平野玲以氏（平野玲以建築設計事務所）が設計を手掛けました。 一般的なお墓（家族墓）とは異なる、マイ古墳ならではの価値として、以下の3つの特徴を備えています。

唯一無二のプロデュース

竹田恒泰氏と建築家 平野玲以氏がプロデュースした、他にはない唯一無二の家族型古墳墓です。墳丘長約3.2mの「仁徳天皇陵古墳型」を、国産最高級石材「庵治石（あじいし）」の玉砂利を葺石に使用して築造します。

「三種の神器」の奉納

石室（納骨室）内には、当代の名工が手掛ける「三種の神器（剣・鏡・勾玉）」を奉納します。ご家族の眠る場所が神器によって護られる、格調高い安息の場となります。

特別な立地がもたらす「祈りの体験」

マイ古墳は、安藤忠雄建築研究所監修による大阪メモリアルパークの中でも、特に見晴らしの良い小高い丘の上に築かれます。大阪平野を一望できる開放的な眺望と、四季折々の自然に包まれた環境は、日常の喧騒から離れ、ご家族だけで静かに祈りを捧げるための特別な時間と空間を生み出します。

【マイ古墳（家族古墳墓）の特徴・仕様】

【企画・設計】：竹田恒泰（企画）、建築家 平野玲以氏（設計）【デザイン】：仁徳天皇陵古墳型・葺石張り【使用石材】：すべての部材に国産最高級「庵治石」を使用（墳丘の玉砂利、外柵、石塔、灯籠など）【共用部設備】：地桧製神明鳥居 、円筒埴輪 、伊予青石の手水鉢を設置し 、厳かな空間を演出【区画寸法】：幅3m × 奥行4m（古墳墓部分）

■ 今後の展開

築造状況や完成予定日、ご購入の流れにつきましては、当社の公式サイトおよび株式会社前方後円墳の「古墳の窓口」等を通じて順次ご案内してまいります 。 安藤忠雄建築研究所監修の特別な空間で 、歴史とデザイン、そして安心の永代供養が融合した新しい祈りの場にご期待ください。▼ 「大阪メモリアルパーク公式ＨＰ」 ▼https://osaka-memorialpark.co.jp/▼ 「古墳墓特設サイト」 ▼https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/▼ 「古墳の窓口」 ▼https://madoguchi.kofun.co.jp/

■大阪メモリアルパーク古墳墓について

■ 古墳を“現代の祈りの場”へと再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する壮大な遺産です。当社はこの「古墳」という形を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代の方々のために再構築いたしました。竹田恒泰氏が提唱する「竹田式古墳墓」は、歴史・デザイン・永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルとして、今まさに大きな注目を集めています。

■ 関西唯一、眺望とデザインが融合した至高の聖域

大阪メモリアルパークは、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望に加え、「お墓のグランプリ関西1位」に選ばれた確かな実績、そして世界的建築家安藤忠雄建築研究所の設計・監修による格調高いデザインを兼ね備えています。全国でも例のない、眺望・実績・デザインが一体となった唯一無二の環境で、皆様の大切な想いをお守りいたします。▼ 古墳墓ECサイト「古墳の窓口」大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9

【関連情報】現地説明会も開催（3月8日）

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg

3月8日（日）には、大阪メモリアルパーク現地にて「竹田式古墳墓説明会」を開催します。歴史、デザイン、永代供養、そして眺望が揃った現地を実際にご覧いただける機会です。

日時：3月8日（日） ① 10:30～ ②11:15～ ③13:30～ ④14:15～場所：大阪メモリアルパーク（大阪府大東市龍間271-8）詳細：https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【会社概要】

【 大阪メモリアルパーク販売株式会社】代表取締役：樋口 光一所在地：大阪府大東市龍間271-8公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRwInstagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/【株式会社前方後円墳】代表取締役：竹田恒泰所在地：東京都港区芝五丁目13番16号設立年月日：令和6年4月1日販売サイト：『古墳の窓口』https://madoguchi.kofun.co.jp公式HP：株式会社前方後円墳https://kofun.co.jp/Youtubehttps://www.youtube.com/@zkf_kofunInstagramhttps://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/Xhttps://x.com/zenpokoenfun_jp/Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪メモリアルパーク販売株式会社広報担当：田中 TEL：072-869-1111MAIL：press@osaka-memorialpark.co.jp

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をウェブサイトでご利用いただく際は、（https://osaka-memorialpark.co.jp/ ）へのリンク設置を、SNS等でご利用いただく際はハッシュタグ「#大阪メモリアルパーク」の活用をお願い致します。

