拝啓 早春の候 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。さて、弊社では、2026年3月16日（月）に高齢者住宅事業に携わる方々に向けたセミナー付きの高齢者住宅改善コンサル相談会を開催いたします。弊社は、1987年の創業以来一貫して高齢者住宅開設コンサルティングを行い、日本全国に約40ヶ所の開設を手掛けてまいりました。昨今、建築費の高騰・人手不足・物価高など社会情勢の急激な変化により高齢者住宅事業は厳しさを増しています。また、住宅型有料老人ホームを舞台とした診療報酬の不正請求や倒産事件など大きな社会問題となり、高齢者住宅事業は大きなターニングポイントを迎えています。昨年、厚労省の「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」では、有料老人ホームの「登録制」など新たな制度改正が提言されました。現在、高齢者住宅事業は、高齢者人口の増加を見越した新規開設の時代から、社会的インフラとしての役割を維持しつつ、いかに安定的かつ持続的な運営を行うかに焦点が移ってきております。また、都市部では高齢者住宅の需要が増し、他社との差別化が求められています。そこで、本相談会では、高齢者住宅事業に関する様々な課題や問題を抱える方々に対し、弊社の経験豊富なコンサルタントがお話をお伺いさせていただきます。これに先立ち、弊社取締役 市川隆の講演では、高齢者住宅事業の課題を整理し、皆様に分かり易く解説することに加え、2040年を見据えた高齢者住宅事業の見通しを展望します。本相談会によって、高齢者住宅事業に関わる様々な方々が、これからの高齢者住宅を考える契機となり、また、入居者の方々がこれからも安心して充実した暮らしを送ることのできる高齢者住宅が世の中に供給されていくことを切に望みます。高齢者住宅事業に関わる皆様のご参加を心よりお待ちしております。

○日時 ：2026年3月16日（月）13時～15時（開場12：30、講演13：10～14：00、相談会14：10～15：00） ○会場 ：ちよだプラットフォームスクウェア（本館）会議室401号室東京都千代田区神田錦町3-21 ℡03-3233-1511 ○定員 ：15名※申し込み順にて定員になり次第締め切らせていただきます。 ○参加料：無料 ○主催 ：株式会社タムラプランニング＆オペレーティングhttps://www.tamurakikaku.co.jp/

https://www.tamurakikaku.co.jp/seminar/consulting-seminar0316